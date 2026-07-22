La cantante Jeanette volverá a presentarse en Lima como parte de su gira internacional “50 Años”, con la que conmemora cinco décadas de trayectoria artística. El concierto se realizará el próximo 8 de octubre en el Auditorio del Pentagonito, donde ofrecerá un recorrido por los temas más representativos de su carrera.
La cantante Jeanette volverá a presentarse en Lima como parte de su gira internacional “50 Años”, con la que conmemora cinco décadas de trayectoria artística. El concierto se realizará el próximo 8 de octubre en el Auditorio del Pentagonito, donde ofrecerá un recorrido por los temas más representativos de su carrera.
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La gira, iniciada en diciembre de 2025, reúne los principales éxitos de la intérprete en un formato diseñado para acercar al público a las canciones que marcaron distintas generaciones.
La producción del espectáculo señala que el concierto ofrecerá una propuesta íntima para recorrer los momentos más importantes de su trayectoria.
Esta gira representa un recorrido especial por sus más grandes éxitos, en un formato íntimo y elegante que conecta profundamente con el público.
Asimismo, se informó que el espectáculo ha sido concebido para brindar una experiencia cercana durante toda la presentación.
Será una noche cargada de nostalgia y emoción, donde Lima vivirá un espectáculo de primer nivel, cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia cercana, auténtica y memorable de principio a fin.
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Las entradas estarán disponibles en una preventa para fans con 20% de descuento, válida del 24 de julio al 3 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Posteriormente, se aplicará el precio regular desde el 1 de septiembre hasta el 28 de octubre de 2026, sujeto a disponibilidad.
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