Jeanette regresa a Lima con un espectáculo por sus cinco décadas de carrera artística. (Foto: Instagram / @jeanettekristof)
Jeanette regresa a Lima con un espectáculo por sus cinco décadas de carrera artística. (Foto: Instagram / @jeanettekristof)
Por Redacción EC

La cantante Jeanette volverá a presentarse en Lima como parte de su gira internacional “50 Años”, con la que conmemora cinco décadas de trayectoria artística. El concierto se realizará el próximo 8 de octubre en el Auditorio del Pentagonito, donde ofrecerá un recorrido por los temas más representativos de su carrera.

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