El espectáculo “Música de Película” se presentará el próximo domingo 23 de agosto en el Teatro Manuel Ascencio Segura, ubicado en el Centro de Lima, bajo la producción de DEA Promotora y con entradas disponibles en Teleticket.

El montaje musical propone un recorrido por las bandas sonoras de películas taquilleras, series de televisión y producciones animadas que marcaron a distintas generaciones.

La dirección musical está a cargo de Renzo Dalí, profesional formado en la Universidad Nacional de Música del Perú y licenciado por la London College of Music de Inglaterra.

La producción confirmó que la puesta en escena combina una orquesta de cámara sinfónica con instrumentos modernos y del mundo.

Según la organización, el espectáculo integra una orquesta de cámara compuesta por músicos sinfónicos con la potencia de la batería y la guitarra eléctrica, sumado a la participación de un selecto ensamble coral.

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Repertorio de la función

El programa musical recorre distintas épocas de la cultura popular con bandas sonoras de Titanic, El Padrino, Rocky, La Guerra de las Galaxias, Jurassic Park, Misión Imposible, Shrek y Harry Potter, entre otros clásicos.

Asimismo, la orquesta interpretará los temas principales de series clásicas de televisión como ALF, Los Magníficos, Mi bella genio, Hechizada y Días Felices, junto a producciones animadas como Los Rugrats, La Pantera Rosa, Thundercats e Inspector Truquini.