La producción confirmó que la puesta en escena combina una orquesta de cámara sinfónica con instrumentos modernos y del mundo | Foto: Difusión
La producción confirmó que la puesta en escena combina una orquesta de cámara sinfónica con instrumentos modernos y del mundo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El espectáculo “Música de Película” se presentará el próximo domingo 23 de agosto en el Teatro Manuel Ascencio Segura, ubicado en el Centro de Lima, bajo la producción de DEA Promotora y con entradas disponibles en Teleticket.

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