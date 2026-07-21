Harry Styles cancela concierto en Brasil por problemas de salud. (Foto: Instagram / @harrystyles)
Harry Styles cancela concierto en Brasil por problemas de salud. (Foto: Instagram / @harrystyles)
Por Redacción EC

El cantante británico Harry Styles canceló el concierto que tenía previsto ofrecer este martes 18 de julio en la ciudad brasileña de São Paulo por un problema de salud”, aunque mantuvo su show del viernes 24, según informaron los organizadores.

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