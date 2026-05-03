Shakira arrasó este sábado en Río de Janeiro con el megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, donde se catapultó como la primera latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística.

La colombiana reunió dos millones de fanáticos, según datos de la alcaldía de Río, que corearon con la diva a viva voz y durante más de dos horas un repertorio cargado de los éxitos que han disfrutado varias generaciones en los últimos treinta años.

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Tras abrir con ‘La fuerte’ el público se desbordó de alegría al escuchar un mix de ‘Estoy Aquí’ -uno de sus primeros número uno en listas- y escuchar el saludo en perfecto portugués de su diva.

Shakira hace historia en Brasil y reúne a dos millones de asistentes en concierto. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

“Olá Brasil”, dijo en voz alta y fuerte la colombiana, quien hizo varias intervenciones durante su presentación en un perfecto portugués y recordó que se “enamoró” de Brasil tras visitarlo por primera vez a sus 18 años.

El país suramericano fue el primero en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su carrera y recorrió los más diversos rincones de su geografía en pequeños y medianos escenarios para darse a conocer y convertirse en la reina del pop latino actual.

Siguieron clásicos como ‘Inevitable’, para pasar al reguetón con, ‘TQG’, la canción que hizo junto con la también colombiana Karol G, en una presentación en la que prevaleció la coreografía y el vestuario utilizado por la diva en su más reciente gira, ‘Las mujeres ya no lloran’, con la que conmemoró tres décadas de carrera.

Shakira hace historia en Brasil y reúne a dos millones de asistentes en concierto. (Foto: Daniel RAMALHO / AFP)

Shakira dedicó el concierto a las mujeres, de quienes resaltó la fuerza y su resiliencia y recordó que sí solas pueden verse vulnerables, juntas “somos invencibles”.

‘Pies descalzos’, ‘La tortura’, ‘Hips don’t lie’ y ‘Ojos así’; y varias de las canciones de su último álbum, que le valió su cuarto Grammy, hicieron parte del repertorio de la artista.

‘La bicicleta’, el tema compuesto a dúo con el también colombiano Carlos Vives, y otras canciones como ‘Chantaje’, ‘La tortura’ y ‘Hips don’t lie’, en las que los ritmos colombianos fueron protagonistas, hicieron que la diva mostrara ‘el tumbao’ propio de su país natal lo que hizo enarbolar varias banderas de la nación cafetera en medio de la multitud.

🚨🇧🇷 Shakira's 2 million person Copacabana concert tonight: completely free!



That's how you break attendance records🔥pic.twitter.com/ffiZZLxkJL https://t.co/CF9LtEoRh0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 3, 2026

Pero fue ‘Waka Waka’ el tema que más alborotó los ánimos de los espectadores casi al final del concierto, por la energía contagiosa de su melodía y el despliegue de colores y coreografías en el escenario, que hicieron saltar y cantar al unísono a miles de asistentes.