Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Shakira hace historia en Brasil y reúne a dos millones de asistentes en concierto. (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Shakira hace historia en Brasil y reúne a dos millones de asistentes en concierto. (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Por Agencia EFE

Shakira arrasó este sábado en Río de Janeiro con el megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, donde se catapultó como la primera latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.