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Para el espectáculo que cerrará su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', las autoridades de Río de Janeiro esperan unos dos millones de espectadores | EFE/ Gaston Britos
Para el espectáculo que cerrará su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', las autoridades de Río de Janeiro esperan unos dos millones de espectadores | EFE/ Gaston Britos
/ GASTON BRITOS
Por Agencia EFE

La cantante colombiana Shakira tendrá como invitados especiales en el megaconcierto gratuito que ofrecerá en Copacabana este sábado 2 de mayo a los hermanos Caetano Veloso y María Bethania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña.

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