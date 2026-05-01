El cantante venezolano Guillermo Dávila regresará al Perú para ofrecer dos presentaciones los días 8 y 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre, donde compartirá con su hijo Vasco Madueño por el Día de la Madre.
Bajo el título “Un concierto para mamá”, el intérprete de baladas repasará sus éxitos musicales más importantes en una puesta en escena que busca conectar con sus seguidores.
CONOCE MÁS: Guillermo Dávila y su emotivo mensaje a Vasco Madueño: “Estoy muy orgulloso de ti”
La producción confirmó que el evento contará además con la participación de las cantantes peruanas Amy Gutiérrez, quien actuará el viernes 8, y Lita Pezo, programada para la gala del sábado 9.
Vasco expresó que este encuentro representa un momento significativo en su carrera y adelantó que el repertorio incluirá tanto colaboraciones conjuntas como material propio de su agrupación.
Rebeca escucha a Kathia ('catita') y comparte observaciones sin maldad, enfatizando verdad sobre lo público. Critica el comportamiento reciente de 'Saí', incapaz de separar competidor de persona, deseándole éxito en reconstruir su 'vaso roto'. Resalta su respeto por ser del mismo canal (América Televisión) y 13 años de carrera prudente.
MÁS INFORMACIÓN: Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirmó la muerte de su madre
“Estaré cantando con mi padre y me siento súper emocionado, principalmente porque será un show muy emotivo, aunque no puedo revelar qué tema haremos juntos porque será una sorpresa, y aparte, cantaré un tema de mi banda ‘Epifanía’ así que prepárense porque habrá mucho feeling”, manifestó Madueño.
Las entradas para asistir a este homenaje ya se encuentran disponibles en Teleticket.
Samanta Batallanos revela que Marcelo Tinelli le daba likes a sus historias en Instagram mientras estaba con su amiga 'mi letra'. Critica su follow temporal, lo compara con jugadores de fútbol que buscan atención y defiende a su amiga, afirmando que merecía más que humillaciones y ropa humilde. Lo califica de 'pin' y cuestiona su capacidad para resolver.