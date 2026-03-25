Guillermo Dávila pisará nuevamente suelo peruano, esta vez en un homenaje a las madres peruanas con “En concierto para mamá”, el 8 y 9 de mayo próximo en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre.

El ídolo venezolano vuelve al país que lo consagró para celebrar una fecha muy especial y celebrar por adelantado el “Día de la Madre” con sus más grandes éxitos musicales. Para ello, el cantante y actor venezolano ya prepara un gran repertorio, por lo que no se pueden perder la oportunidad de revivir sus mejores canciones.

En un video dirigido a su público peruano, el popular Nacho expresó: “Amigos de Lima, quiero decirles que este 8 y 9 (de mayo) voy a estar compartiendo con todos ustedes momentos de real alegría y de real intimidad. La vamos a pasar fabuloso y podremos compartir de cerca mis canciones”.