Resumen

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Guillermo Dávila interpretará sus mejores temas en "En concierto para mamá". (Foto: Difusión).
Guillermo Dávila interpretará sus mejores temas en "En concierto para mamá". (Foto: Difusión).
Por Redacción EC

Guillermo Dávila pisará nuevamente suelo peruano, esta vez en un homenaje a las madres peruanas con “En concierto para mamá”, el 8 y 9 de mayo próximo en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre.