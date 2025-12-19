Vasco Madueño, hijo del conocido cantante Guillermo Dávila, reapareció en redes sociales para anunciar la muerte de su madre, Jessica Madueño, quien falleció el pasado 22 de noviembre tras una larga lucha contra el cáncer.

A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, el joven cantante compartió un extenso y emotivo mensaje donde explica los motivos por los que se ausentó por bastante tiempo de las redes sociales y se sinceró al hablar de su “compañera y amiga”.

En su mensaje, el hijo de Guillermo Dávila reveló que en los últimos meses la enfermedad de su madre avanzó de forma acelerada, por lo que tuvo que dejar de lado sus actividades personales y profesionales para dedicarse a su cuidado.

“Estos últimos dos meses la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella”, escribió Vasco Madueño.

Vasco Madueño confirmó la muerte de su madre tras una larga lucha contra el cáncer. (Foto: Captura de IG)

El intérprete, de 23 años, reveló que su madre falleció el pasado 22 de noviembre en un hospital, tras una ardua lucha contra el cáncer. “Ahora descansa en paz”, señaló en su comunicado.

Asimismo, Vasco Madueño resaltó el gran apoyo emocional que ha recibido de familiares y amigos, pero también de su progenitor Guillermo Dávila, con quien ha venido reconstruyendo su vínculo desde hace algunos años.

“Estuve acompañado de mi familia, mi padre, tíos, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado, siento que una parte de mí ha muerto con ella. Me crio y me dio la vida. Mi compañera y amiga. Vivimos muchas experiencias. Muchos viajes y demasiadas anécdotas”, precisó.

“Mi madre me acompañó un año más antes de partir y lo mejor que pude hacer en la vida fue utilizar toda la energía y fuerza para apoyarla en su lucha. Muchas gracias a todos”, puntualizó en su mensaje.