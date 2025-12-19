En una jornada cargada de emoción, el cantante Héctor Corrales, imitador de Josimar, fue eliminado a pocos días del final de temporada de “Yo soy”. El artista, despedido entre lágrimas, se quedó con el quinto lugar.
Pese a que tuvo una destacada participación y era el favorito de muchas personas, el imitador de Josimar no logró mantenerse en la competencia y fue eliminado a pocos días del gran final de temporada.
Tras escuchar el veredicto, el cantante no pudo contener su emoción y rompió en llanto; sin embargo, no fue el único afectado, ya que Diana Sánchez también se mostró conmovida y se unió a sus compañeros con el lamento general.
“Si en algo les fallé, les pido disculpas, prometo mejorar y esforzarme más. Muchísimas gracias a todas las personas que me siguen y al equipo de Latina”, dijo Héctor Corrales, imitador de Josimar.
“Me siento contento, pero quería dar más. Me siento triste, pero también contento porque llegando hasta aquí ya me siento como un ganador”, agregó.
De esta manera, solo cuatro participantes continúan firmes en competencia. Los imitadores de Michael Jackson, Alejandra Guzmán, Dyango y Green Day siguen firmes en la búsqueda del título de mejor imitador de “Yo soy”.
