Carl Enslin, conocido popularmente como el Gringo Karl, fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional durante la madrugada de este martes 16 de diciembre, tras protagonizar una violenta pelea contra Piter David Aguilar Manuelo, amigo cercano de su esposa, la odontóloga Milagros Ávila.

Según datos de ‘Magaly TV’, el incidente se registró al interior de su domicilio, ubicado en el sector de Collique, distrito de Comas, donde los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando se inició una discusión que escaló rápidamente a las agresiones físicas.

Así, el enfrentamiento dejó a Aguilar con heridas de consideración en el rostro y la cabeza, las cuales requirieron múltiples puntos de sutura en un centro de salud local, informó el programa de Magaly Medina.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la gresca se habría originado por un comportamiento del invitado que molestó a Enslin.

Así terminó el amigo de la esposa del Gringo Karl

Sin embargo, durante la intervención, Milagros sostuvo que se trataba de celos. Aunque, inicialmente, la mujer intentó proteger la identidad de Aguilar afirmando que era su “hermano”, las autoridades descartaron esto al verificar su identidad.

“Quiero que se vaya de mi casa. (A mí) no me agredió nada. La sangre es de él (Aguilar), que se peleó por celos con otro hombre”, declaró Ávila ante los agentes policiales.

Pese a la gravedad de las heridas del tercero y a haber solicitado que el Gringo Karl abandone el hogar que comparten desde 2018, Ávila optó por no formalizar una denuncia penal por agresión.

Cabe destacar que el altercado ocurrió en presencia de su hija de cuatro años, quien fue testigo tanto de la gresca como de la intervención. Tras permanecer detenido por aproximadamente seis horas, Enslin fue puesto en libertad.

“Nada, no tengo nada que decir”, dijo en ese momento. Sin embargo, un día después, conectado en vivo con Magaly, desmintió que haya sido una pelea motivada por celos, y aseguró que resolvió las diferencias con Aguilar, a quien calificó de “gran hombre”.