El ‘Gringo Karl’, recordado por su pasada relación con Flor de Huaraz, volvió a colocarse en el centro de la atención pública tras verse involucrado en un confuso hecho policial ocurrido en Collique, Comas. El extranjero, quien llevaba años alejado de los reflectores, fue intervenido junto a su esposa y un tercer sujeto luego de una violenta pelea registrada durante la madrugada.

El incidente, que incluyó consumo de alcohol, versiones contradictorias y un herido trasladado a un centro de salud, terminó con todos los involucrados en una comisaría y generó una serie de interrogantes sobre lo sucedido dentro de la vivienda de la pareja. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DESENCADENÓ LA PELEA QUE TERMINÓ EN LA COMISARÍA?

Según el parte policial, el altercado se originó en la madrugada del 16 de diciembre dentro de la casa de Carl Enslin, nombre real del ‘Gringo Karl’, luego de una reunión nocturna en la que se habría ingerido bebidas alcohólicas. En circunstancias que aún son materia de investigación, una discusión escaló hasta convertirse en una agresión física que obligó a la intervención de las autoridades.

La gresca se produjo en horas de la madrugada y fue lo suficientemente violenta como para alertar a los vecinos de la zona, quienes solicitaron la presencia policial. Al llegar, los efectivos encontraron a tres personas involucradas y a una de ellas con evidentes signos de haber sido golpeada.

Gringo Karl, expareja de Flor de Huaraz. (Fuente: ATV)

¿QUÉ DIJO LA ESPOSA DEL ‘GRINGO KARL’ ANTE LA POLICÍA?

Milagros Ávila, esposa del extranjero, declaró ante los agentes que la pelea se habría originado por un episodio de celos. De acuerdo con su versión, su pareja habría agredido al otro hombre tras una discusión vinculada a ese motivo.

Durante su manifestación, la mujer negó haber sido víctima de violencia y explicó el origen de las manchas de sangre halladas en el lugar. “No, no me agredió nada. La sangre es de él, que se peleó por celos con otro hombre”, afirmó frente al policía de turno, intentando aclarar la situación.

¿QUIÉN ES EL HOMBRE QUE RESULTÓ HERIDO TRAS EL ENFRENTAMIENTO?

El sujeto agredido fue identificado como Peter David Aguilar Manuelo, quien presentaba lesiones visibles producto de la pelea. Debido a su estado, fue trasladado a un centro de salud cercano para recibir atención médica especializada.

Inicialmente, Milagros Ávila señaló que el herido era su hermano. No obstante, al brindar sus datos completos, las autoridades detectaron que no compartían el mismo apellido, lo que generó cuestionamientos y obligó a ampliar las diligencias para esclarecer la relación entre ambos y las circunstancias del hecho.

El parte policial también consignó que todos los involucrados habrían ingerido alcohol antes de la pelea, factor que complicó la reconstrucción exacta de lo ocurrido, según informa el diario La República.

¿QUÉ DIJO EL ‘GRINGO KARL’ TRAS SALIR DE LA COMISARÍA?

Luego de permanecer cerca de seis horas en la dependencia policial de Collique, Carl Enslin fue abordado por un equipo de ‘Magaly TV La Firme’. Sin embargo, el extranjero optó por no brindar explicaciones sobre lo ocurrido.

Ante la consulta directa del reportero sobre una supuesta escena de infidelidad, respondió de manera tajante: “No tengo nada que decir”, optando por guardar silencio mientras las autoridades continuaban con las investigaciones.

