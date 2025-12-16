El legendario director Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción con el anuncio de su nueva película, "El día de la revelación" (Disclosure Day), cuyo primer tráiler “ultrasecreto” acaba de ser publicado por Universal Pictures.

Y es que, la cinta marca el retorno del cineasta, de 78 años, al género de los objetos voladores no identificados (OVNI) tras su última producción, "The Fabelmans" de 2022.

El proyecto, que se ha mantenido bajo estricta reserva, lleva al ganador del Oscar a las temáticas que exploró en clásicos como "Encuentros cercanos del tercer tipo" (1977), "E.T. El Extra Terrestrial" (1982) y "La guerra de los mundos" (2005).

De ese modo, rodada por completo en New Jersey, según han revelado medios estadounidenses, tiene programado estrenarse el 12 de junio de 2026 , con un elenco integrado por Emily Blunt , Josh O’Connor , Colman Domingo , Colin Firth , Wyatt Russell y Eve Hewson .

Asimismo, el proyecto también significa la reunión de Spielberg con el guionista David Koepp, responsable de éxitos como "Jurassic Park" y "La guerra de los mundos".

Pese a la reserva, el tráiler y la promoción ofrecen algunas líneas de diálogo que insinúan la profundidad del tema.

Uno de los personajes, interpretado por O’Connor, sentencia: “La gente tiene derecho a saber la verdad; pertenece a 7 mil millones de personas”.

Mientras que otra, una religiosa, se cuestiona con una pregunta existencial: “¿Por qué [Dios] crearía un universo tan vasto, pero lo reservaría solo para nosotros?”.