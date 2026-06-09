Hay una pregunta que Steven Spielberg lleva haciéndose desde que era adolescente: ¿y si todo lo que hemos imaginado sobre los extraterrestres resultara ser verdad? Así, con “Disclosure Day” (en español: “El día de la revelación”), el galardonado director convierte esa obsesión en uno de los estrenos cinematográficos más llamativos del año: una película de ciencia ficción con alma de thriller de conspiraciones, construida alrededor de secretos gubernamentales, fenómenos aéreos no identificados y dos personas comunes que se ven arrastradas por una verdad que el mundo lleva décadas esperando.

Vale precisar que la cinta llega en un momento especialmente oportuno. Y es que, en los últimos años, el debate sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI o UAP, por sus siglas en inglés) ha salido del margen de la cultura popular para instalarse en audiencias del Congreso de Estados Unidos.

Además, detrás de cámaras, Spielberg reúne a un equipo de lujo: el guionista David Koepp, el compositor John Williams, el director de fotografía Janusz Kaminski y el diseñador de vestuario Paul Tazewell, entre otros destacados creativos.

¿DE QUÉ TRATA “DISCLOSURE DAY”?

“Disclosure Day” sigue a dos protagonistas que, en principio, no comparten nada en común.

Por un lado, Margaret Fairchild (Emily Blunt) es una meteoróloga de televisión en Kansas City que aspira a dar un salto en su carrera periodística.

El doctor Daniel Kellner (Josh O’Connor), por su parte, trabaja en ciberseguridad para WARDEX, una agencia secreta dentro del complejo militar industrial que lleva décadas protegiendo pruebas sobre visitas extraterrestres, desde el incidente de Roswell de 1947 en adelante.

Entonces, lo que une a Margaret y Daniel es un vínculo con secretos de alcance mundial que ninguno de los dos comprende del todo.

Así, para descifrar el misterio, deberán apoyarse en Hugo Wakefield (Colman Domingo), exmiembro de WARDEX ahora convertido en disidente, mientras evitan a Noah Scanlon (Colin Firth), el director de la agencia, quien está convencido de que revelar la verdad desestabilizaría la civilización entera.

MIRA EL TRÁILER DE “DISCLOSURE DAY”

¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS DE “DISCLOSURE DAY”?

Emily Blunt, nominada al Óscar por “Oppenheimer”, encabeza el reparto de “Disclosure Day” como la meteoróloga Margaret Fairchild.

Josh O’Connor, ganador del Emmy por “The Crown” y aclamado recientemente por “Challengers”, le da vida al doctor Daniel Kellner.

A ellos los acompañan en el elenco:

Colin Firth , ganador del Óscar por “El discurso del rey”, como Noah Scanlon , el director de WARDEX.

, ganador del Óscar por “El discurso del rey”, como , el director de WARDEX. Eve Hewson , reconocida por “Bad Sisters” y “The Perfect Couple”, como Jane Blankenship , exmonja y pareja de Daniel.

, reconocida por “Bad Sisters” y “The Perfect Couple”, como , exmonja y pareja de Daniel. Colman Domingo , quien consiguió dos nominaciones consecutivas al Óscar por “Rustin” y “Sing Sing”, como el disidente Hugo Wakefield .

, quien consiguió dos nominaciones consecutivas al Óscar por “Rustin” y “Sing Sing”, como el disidente . Wyatt Russell, estrella de “Monarch: Legacy of Monsters”, como Jackson, la pareja de Margaret.

¿CÓMO VER “DISCLOSURE DAY”?

“Disclosure Day” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Perú y Latinoamérica: jueves 11 de junio del 2026.

jueves 11 de junio del 2026. Estreno en Estados Unidos y España: viernes 12 de junio del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

Importante: la película se proyecta también en formato IMAX.

Cabe resaltar que la distribución es de Universal Pictures, mientras que la producción corre a cargo de Amblin Entertainment, la compañía de Spielberg.

"Disclosure Day" es una película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg que aborda las consecuencias globales de confirmar que existe vida extraterrestre (Foto: Amblin Entertainment / Universal Pictures)

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