Después del emotivo y nostálgico final de “Stranger Things”, los hermanos Matt y Ross Duffer están trabajando en un spin-off ambientado en otra década y en un lugar diferente a Hawkins. Aunque estará relacionado con el mismo universo, se centrará en nuevos personajes. No obstante, no es la única serie en la que estaban trabajando. Un proyecto no relacionado con la exitosa producción protagonizada por Millie Bobby Brown ha sido cancelado. ¿Por qué? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En 2021 se anunció que los hermanos Duffer estaban trabajando en una adaptación de la icónica novela de fantasía de Stephen King y Peter Straub, “El Talismán”, para Netflix. Sin embargo, desde entonces, no realizaron nuevas actualizaciones sobre la producción, que sigue a un niño de 12 años llamado Jack Sawyer que emprende una misión para salvar a su madre moribunda, y que emocionaba a los fanáticos de las historias King.

Aunque el 2025 fue un año prolífico de adaptaciones de Stephen King como “The Monkey”, “The Institute”, “The Long Walk”, “The Running Man” y “IT: Welcome to Derry”, “El Talismán” no tendrá el mismo destino, al menos por el momento.

Matt y Ross Duffer, creadores de "Stranger Things", lamentan no poder seguir trabajando en una adaptación del "El talismán" (Foto: Chris Delmas / AFP) / CHRIS DELMAS

NETFLIX CANCELÓ LA ADAPTACIÓN DE LOS HERMANOS DUFFER DE “EL TALISMÁN”

En una entrevista con CBR durante la gira de prensa de la quinta temporada de “Stranger Things”, los hermanos Duffer confirmaron que el proyecto, que ha estado estancado en un “infierno de desarrollo” durante décadas, fue archivado.

La adaptación ha estado estancada en un “infierno de desarrollo” durante décadas, con Steven Spielberg conservando los derechos durante un largo periodo, con la esperanza de encontrar la forma correcta de descifrar la historia. Parece que los Duffer se han unido a la lista de creadores que no lograron sacarla adelante.

“Lamentablemente, Talisman ya no está en Netflix, así que no estamos involucrados”, indicó Ross Duffer. “Recuerdo que lo estaba, creo que probablemente fue ingenuo de nuestra parte pensar que podríamos lanzar Talisman”, agregó Matt.

Ross recordó: “Cuando hice una pasantía, cuando estaba en la universidad en Kennedy Marshall, recuerdo haber leído, creo que era un guion de película para Talisman . Así que estuvo en desarrollo desde siempre, así que lamento que no hayamos sido nosotros quienes rompimos la maldición”.

El contrato de los hermanos Duffer con Paramount

Tras el final de “Stranger Things”, Matt Y Ross Duffer empezarán a trabajar con Paramount, compañía con la que firmaron un contrato de exclusividad de cuatro años. El nuevo acuerdo comienza oficialmente en abril de 2026, tras la conclusión del contrato con Netflix. Con esto buscan escribir, producir y dirigir películas originales de gran escala para estreno en cines.

“Estamos encantados de unirnos a la familia Paramount”, declararon en su momento. “Formar parte de esa misión no solo es emocionante, sino que es la realización de un sueño de toda la vida. Y hacerlo en un estudio con un legado tan histórico en Hollywood es un privilegio que no tomamos a la ligera. También nos entusiasma reunirnos con nuestros amigos Cindy [Holland] y Matt [Thunell], quienes fueron de los primeros en creer en nosotros y en un guioncito tan peculiar que escribimos y que se convirtió en ‘Stranger Things’. Se arriesgaron con nosotros en 2015 y se arriesgan de nuevo; estamos deseando crear nuevas historias juntos”.

A pesar de su nuevo acuerdo con Paramount, Matt y Ross seguirán vinculados a Netflix como productores ejecutivos de los spin-offs de “Stranger Things”.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, firmaron un contrato de exclusividad de cuatro años con Paramount (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

