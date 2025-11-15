Historias de superación siempre causan admiración y hasta sorpresa cuando se trata de personas que interpretaron a icónicos personajes del cine. Actualmente en catálogo de conocida plataforma de streaming, “E.T., El Extraterrestre” vuelve a hacer noticia tras 23 años de su estreno oficial, y en esta oportunidad relacionada al niño que actuara como el popular alienígena concebido por parte de Steven Spielberg para protagonizar exitosa película.

ESTA ES LA DESCONOCIDA E IMPACTANTE HISTORIA ACERCA DEL NIÑO QUE INTERPRETÓ A E.T.

Han pasado 23 años desde que fuera estrenada a nivel global, y aún “E.T., El Extraterrestre” despierta más de una emoción a nivel cinematográfico, entregándonos historias desconocidas que causan asombro.

Con respecto a la interpretación del icónico alienígena creado por Steven Spielberg, hoy llaman la atención los detalles entorno a la vida de Matthew DeMeritt, el niño actor que nació sin piernas y con apenas 11 años terminó protagonizándolo.

De esa forma viene a confirmarse que detrás de E.T., en serio había alguien interpretando a aquella criatura humanizada, y de piel arrugada marrón, ojos enormes y movimientos torpes que enternecieron al público, y captaron la atención de medios como Paris Match.

“Por primera vez, me sentí reconocido”, expresó Matthew DeMeritt para dicha revista francesa a la cual le brindó declaraciones exclusivas acerca del popular alienígena que caracterizó, y el recuerdo de la vez cuando Steven Spielberg lo presentó así oficialmente.

Con respecto a su historia viviendo sin piernas, resulta importante destacar que desde pequeño rechazaría andar en silla de ruedas, ya que “nunca quise que me vieran como el ‘niño discapacitado’“.

Más de 2 décadas después, Matthew DeMeritt revela mediante Paris Match, que Carlo Rambaldi, responsable de los efectos especiales de “E.T., El Extraterrestre”, sería quien lo vería montando skate, y a partir de ello Steven Spielberg quedaría encantado con la posibilidad de poder haber encontrado al actor ideal para interpretar dicho personaje.

“Vi a este chico sobre un skateboard, avanzando con las manos. Me pareció increíble”, recuerda también Henry Thomas, el intérprete de Elliott, uno de los niños que cobijaría al alienígena abandonado, y desde entonces protagonizaría instantes conmovedores para la audiencia.

Cabe resaltar en relación a la participación de Matthew DeMeritt como E.T,, que además de él, Tamara De Treaux y también Pat Bilon, terminaron disfrazándose como el afamado extraterrestre, y durante instantes puntuales dirigidos por parte de Steven Spielberg.

¿DÓNDE VER HOY “E.T., EL EXTRATERRESTRE”?

A pesar del tiempo transcurrido, existen películas cuya trama no pasa de moda, y aún en pleno siglo XXI, continúan en cartelera gracias a las principales plataformas de streaming del mundo.

Hoy la obra de Steven Spielberg llamada “E.T.”, puede verse y disfrutarse a través de Netflix, y Prime Video que la presenta como la historia de ciencia ficción donde “un pequeño extraterrestre de otro planeta queda abandonado en la Tierra cuando su nave se olvida de él“.

“Un chico solitario se hace amigo de un extraterrestre y trata de ayudarlo a regresar a su casa, mientras lo protege de los agentes del Gobierno que lo busca”, remarca el primero de los servicios de streaming mencionados, haciendo hincapié que el film de 1982, y ganador de 3 Oscar, tiene una duración de 1 hora con 49 minutos.