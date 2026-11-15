La relación entre Gia Rosalino y Aldo Miyashiro continúa dando de qué hablar, especialmente por la manera en que la actriz se ha integrado al entorno familiar del conductor. Desde que hicieron público su romance, a comienzos de 2024, ambos han compartido algunas apariciones y han dejado ver que atraviesan una etapa estable. Sin embargo, uno de los aspectos que más curiosidad genera es el trato que mantiene Rosalino con Érika Villalobos, expareja del presentador y madre de sus hijos. Recientemente, la actriz decidió pronunciarse sobre este vínculo y contó detalles de los encuentros que han tenido en distintas reuniones familiares. A continuación, te contamos qué dijo sobre su relación con Villalobos y cómo describió la convivencia con los hijos de Miyashiro.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE GIA ROSALINO Y ÉRIKA VILLALOBOS?

Durante una entrevista para ‘Amor y Fuego’, Gia Rosalino explicó que mantiene una relación cordial con Érika Villalobos. Ambas han coincidido en reuniones familiares, principalmente en celebraciones relacionadas con los hijos que la actriz tuvo durante su matrimonio con Aldo Miyashiro.

La actual pareja del conductor contó que se han encontrado aproximadamente tres veces en cumpleaños familiares. Incluso, reveló que recientemente compartieron un almuerzo durante una de estas reuniones.

“Con Érika también nos hemos cruzado como tres veces en el cumpleaños de su hija”, comentó Rosalino. Sobre el encuentro más reciente, precisó: “Hace poco que fue su cumpleaños hemos almorzado juntas”.

Asimismo, la intérprete expresó su consideración hacia Villalobos y destacó la historia que tuvo con el presentador. “Creo que ella es una mujer muy madura y le tengo mucho respeto por los años que ha estado con Aldo”, manifestó. Finalmente, resumió su percepción sobre esta convivencia con una breve frase: “Entonces, todo bien”.

¿QUÉ DIJO GIA ROSALINO SOBRE LOS HIJOS DE ALDO MIYASHIRO?

Otro aspecto sobre el que fue consultada la actriz fue la relación que ha construido con los hijos del presentador. Al respecto, Rosalino aseguró que existe una buena convivencia y que ha logrado sentirse parte del entorno familiar de su pareja.

“Estamos felices, nos llevamos bien. Me ha hecho parte de su familia”, manifestó durante la conversación con el espacio de espectáculos. Además, hizo referencia a las dudas que podrían existir sobre el vínculo que mantiene con los hijos de Miyashiro.

“Nos llevamos bien con sus hijos, que son algunas dudas que hay por ahí”, añadió. De esta manera, la intérprete transmitió que su integración a la familia del conductor se desarrolla de forma armoniosa.

¿CUÁNDO COMENZÓ LA RELACIÓN ENTRE GIA ROSALINO Y ALDO MIYASHIRO?

La relación entre ambos se hizo pública a principios de 2024, después de la separación definitiva del conductor y Érika Villalobos. Desde entonces, Rosalino ha acompañado a Miyashiro en algunas actividades públicas, aunque ambos mantienen cierta reserva sobre su vida privada.

Antes de esta relación, el conductor estuvo casado durante varios años con Érika Villalobos, con quien tuvo dos hijos. Su matrimonio terminó formalmente en 2023, luego de que se difundieran imágenes relacionadas con una infidelidad del conductor. Aunque Miyashiro intentó recuperar la relación, finalmente ambos tomaron caminos separados, según recoge Infobae.

VIDEO RECOMENDADO: