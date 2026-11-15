¿Cómo se lleva Gia Rosalino con Érika Villalobos? Pareja de Aldo Miyashiro aclara su vínculo | Composición EC: @giarosalino / @villaloboserika
¿Cómo se lleva Gia Rosalino con Érika Villalobos? Pareja de Aldo Miyashiro aclara su vínculo | Composición EC: @giarosalino / @villaloboserika
Por Redacción EC

La relación entre Gia Rosalino y Aldo Miyashiro continúa dando de qué hablar, especialmente por la manera en que la actriz se ha integrado al entorno familiar del conductor. Desde que hicieron público su romance, a comienzos de 2024, ambos han compartido algunas apariciones y han dejado ver que atraviesan una etapa estable. Sin embargo, uno de los aspectos que más curiosidad genera es el trato que mantiene Rosalino con Érika Villalobos, expareja del presentador y madre de sus hijos. Recientemente, la actriz decidió pronunciarse sobre este vínculo y contó detalles de los encuentros que han tenido en distintas reuniones familiares. A continuación, te contamos qué dijo sobre su relación con Villalobos y cómo describió la convivencia con los hijos de Miyashiro.

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