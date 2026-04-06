Aldo Miyashiro se encuentra en una etapa totalmente renovada y confirma que su estabilidad emocional ha mejorado. En una reciente entrevista, el conductor sorprendió al confesar que mantiene una buena relación con su expareja Érika Villalobos. Además, contó detalles de su romance con la actriz Gia Rosalino.

Durante su programa “Habla Chino”, Miyashiro destacó que actualmente mantiene una relación respetuosa con su expareja Érika Villalobos, madre de sus hijos. Incluso señaló que ambos consideran que están en grandes etapas de sus vidas.

Miyashiro reflexionó sobre los errores cometidos en el pasado, asegurando que forman parte de su crecimiento personal. También contó que encontró la felicidad al lado de la actriz Gia Rosalino, con quien mantiene una relación desde 2023.

“Sí, estoy enamorado, tratando de hacer las cosas bien. Evidentemente uno en la vida, a veces, se puede equivocar; es parte del juego. Somos seres humanos falibles y nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y reparar, de alguna manera, lo que hemos dañado”, confesó el popular ‘Chino’.

El exconductor de “La banda del Chino” resaltó que ha logrado reconstruir su entorno familiar tras el escándalo mediático que enfrentó tras ser infiel a Érika Villalobos.

“Con muchísima suerte y con muchísimo tiempo, creo que he podido, de alguna manera, más que transformarme, lograr que ese momento de mi vida (un ‘ampay’) no me defina. Tengo una gran relación con mis hijos, estoy muy feliz. Tengo una gran relación con Érika; a veces, en broma, decimos que estamos en el mejor momento de nuestra relación”, sostuvo el también actor.

Aldo Miyashiro confiesa que está muy enamorado de Gia Rosalino. (Foto: Captura YouTube / "Habla Chino")

Por otro lado, Miyashiro reveló que se siente feliz a lado de su nueva pareja, la joven actriz Gia Rosalino. “De alguna manera se dio esta oportunidad de conocer a alguien muy especial, con quien soy muy feliz, y voy a tratar evidentemente de no hacerle daño. El daño, a veces, es involuntario y uno no calcula lo que puede pasar o lo que puede hacer”, expresó.