Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aldo Miyashiro confiesa que tiene una buena relación con Érika Villalobos . (Foto: Instagram)
Aldo Miyashiro confiesa que tiene una buena relación con Érika Villalobos . (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Aldo Miyashiro se encuentra en una etapa totalmente renovada y confirma que su estabilidad emocional ha mejorado. En una reciente entrevista, el conductor sorprendió al confesar que mantiene una buena relación con su expareja Érika Villalobos. Además, contó detalles de su romance con la actriz Gia Rosalino.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.