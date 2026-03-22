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Paolo Guerrero debutó como conductor del programa de streaming “MVP”. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)
Paolo Guerrero debutó como conductor del programa de streaming “MVP”. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero debutó como conductor del programa de streaming “MVP”, donde estará acompañado del conocido actor y comunicador Aldo Miyashiro. Esta nueva propuesta forma parte de la oferta digital del canal +QTV.

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