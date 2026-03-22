Paolo Guerrero debutó como conductor del programa de streaming “MVP”, donde estará acompañado del conocido actor y comunicador Aldo Miyashiro. Esta nueva propuesta forma parte de la oferta digital del canal +QTV.

El delantero del club Alianza Lima marca su debut como conductor en el programa “MVP”, mostrando una nueva faceta fuera de las canchas. La dupla con Aldo Miyashiro ha generado gran expectativa en redes sociales por la inusual combinación de ambos.

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En el estreno del programa, el primero en hablar fue Aldo Miyashiro, quien cuenta con más experiencia en conducción. “¡Qué alegría, una temporada con Paolo Guerrero!. Esto se llama MVP", dijo Aldo.

Paolo Guerrero debutó como conductor del programa de streaming “MVP”. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)

“Un programa para que te diviertas, te emociones, la pases bien, estés al lado de tus ídolos, de tus estrellas favoritas”, añadió.

Luego llegó el turno del “Depredador”, quien se mostró un poco nervioso, pero dispuesto a interactuar con el público, dejando de lado la rigidez habitual de las conferencias deportivas.

“Hoy vamos a estar con unos galácticos de primera, unos bravos, que se van a poner en el satélite. Se han comido un payaso”, fueron sus primeras palabras.

Cabe precisar que este programa fue anunciado semanas atrás mediante un video promocional que rápidamente se volvió viral, aumentando la expectativa sobre el desempeño del futbolista como conductor de un programa de streaming.

Con este debut, Paolo Guerrero explora nuevas oportunidades fuera de las canchas, mientras continúa vigente en el fútbol peruano. Su incursión en el streaming podría abrirle nuevas puertas en el mundo del entretenimiento digital.