Paolo Guerrero debutó como conductor del programa de streaming “MVP”, donde estará acompañado del conocido actor y comunicador Aldo Miyashiro. Esta nueva propuesta forma parte de la oferta digital del canal +QTV.
Paolo Guerrero debutó como conductor del programa de streaming “MVP”, donde estará acompañado del conocido actor y comunicador Aldo Miyashiro. Esta nueva propuesta forma parte de la oferta digital del canal +QTV.
El delantero del club Alianza Lima marca su debut como conductor en el programa “MVP”, mostrando una nueva faceta fuera de las canchas. La dupla con Aldo Miyashiro ha generado gran expectativa en redes sociales por la inusual combinación de ambos.
“Hoy vamos a estar con unos galácticos de primera, unos bravos, que se van a poner en el satélite. Se han comido un payaso”, fueron sus primeras palabras.
Cabe precisar que este programa fue anunciado semanas atrás mediante un video promocional que rápidamente se volvió viral, aumentando la expectativa sobre el desempeño del futbolista como conductor de un programa de streaming.
Con este debut,Paolo Guerreroexplora nuevas oportunidades fuera de las canchas, mientras continúa vigente en el fútbol peruano. Su incursión en el streaming podría abrirle nuevas puertas en el mundo del entretenimiento digital.
Said Palao aparece desencajado en estudio tras escándalo en Argentina. Rompe en llanto pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria por exponerla, arrepintiéndose de su inmadurez. Su matrimonio pende de un hilo; ella duda y no tomará decisiones apresuradas. Él luchará por recuperarlo si ella lo permite.