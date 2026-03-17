Resumen

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Paul Michael ingresa a "La Granja VIP" y sorprende a Pamela López. (Foto: Captura de YouTube / La Granja VIP)
Paul Michael ingresa a "La Granja VIP" y sorprende a Pamela López. (Foto: Captura de YouTube / La Granja VIP)
Por Redacción EC

La participación de Pamela López en el reality “La Granja VIP” dio un giro inesperado luego de que Paul Michael apareciera durante el programa, generando sorpresa entre los participantes y el público. Su ingreso no solo emocionó a la influencer, sino que también confirmó que la pareja continúa pese a los rumores.

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