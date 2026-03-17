La participación de Pamela López en el reality “La Granja VIP” dio un giro inesperado luego de que Paul Michael apareciera durante el programa, generando sorpresa entre los participantes y el público. Su ingreso no solo emocionó a la influencer, sino que también confirmó que la pareja continúa pese a los rumores.

Paul Michael llegó con un ramo de rosas, lo que inicialmente hizo pensar que solo iba a despedirse de Pamela López. Sin embargo, tras un emotivo reencuentro, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi le propusieron unirse al programa, donde inmediatamente el salsero no dudo y aceptó.

Durante su presentación, Paul Michael dejó clara su motivación para ingresar al reality. “Una de las cosas que me motivó a estar aquí es demostrar que no soy ningún mantenido, ningún vividor, ningún ‘carga carteras’”, dijo el cantante.

Además, el salsero aseguró que su permanencia dentro del programa no será solo la competencia, sino también cuidar su relación. Incluso advirtió que no prestará atención a otras participantes, reafirmando que su prioridad es Pamela López, a quien llamó “el amor de su vida”.

“Si alguien intenta acercarse a mí, no haré caso porque está mi princesa. Vengo a cuidar al amor de mi vida”, indicó. Además, Pamela López no se quedó callada y respondió: “Si alguien intenta conquistarlo, la corto”.

Asimismo, Paul Michael contó la manía con la que llega al reality. “Siempre cargo cepillo de dientes y pasta dental y tengo que estar con eso; si no, me estreso y tensiono”, concluyó.

Paul Michael ingresa a "La Granja VIP" y sorprende a Pamela López. (Foto: Captura de YouTube / La Granja VIP)

El ingreso de la pareja al reality “La Granja VIP”, también sirve para disipar especulaciones de su romance, ya que días antes el salsero había generado polémicas tras publicar y eliminar un comunicado donde anunciaba el fin de su relación.