Ethel Pozo confirma que volverá a trabajar con Yaco Eskenazi en “La Granja VIP”. (Foto: Captura de IG)

Ethel Pozo confirmó su regreso a la televisión tras su salida de “América Hoy”. Esta vez, la hija de Gisela Valcárcel anunció que será la conductora del nuevo programa “La Granja VIP” de Panamericana Televisión, junto a Yaco Eskenazi.

