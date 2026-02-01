Ethel Pozo confirmó su regreso a la televisión tras su salida de “América Hoy”. Esta vez, la hija de Gisela Valcárcel anunció que será la conductora del nuevo programa “La Granja VIP” de Panamericana Televisión, junto a Yaco Eskenazi.

A través de sus redes sociales, Ethel Pozo compartió un adelanto del nuevo reality que emitirá Panamericana Televisión. En el avance se puede ver a Ethel y Yaco Eskenazi, nuevamente juntos.

“¡Por fin puedo contarles! Así como lo ven, mi 2026 se viene con todo y prometo dar lo mejor de mí. Este ha sido un gran secreto que lo tenía guardado desde hace mucho tiempo, pero bien dicen las abuelas qué si quieres que los sueños, metas y proyectos se cumplan, no cuentes nada hasta que esté listo. ¡Y así estamos más que listos!”, escribió Ethel en su post.

Ethel Pozo confirma que volverá a trabajar con Yaco Eskenazi en “La Granja VIP”. (Foto: Captura de IG)

“La Granja VIP llegó a Perú, la franquicia del reality de convivencia que tanto queríamos ya está en @panamericana.pe. Y en esta nueva aventura, no puedo estar más feliz de volver a conducir con mi partner de tantos años Yaco Eskenazi (el chisme se los cuento después). Ahora miren todo lo que se viene en esta Granja que no es para cualquiera. ¡Que cante el gallo!”, agregó en su publicación.

Gisela Valcárcel, Leysi Suárez, Ignacio Baladán y la misma Natalie Vértiz, esposa de Yaco Eskenazi, celebraron el anuncio del programa y manifestaron su sentir en la publicación de Panamericana Televisión.

MÁS INFORMACIÓN: Yaco Eskenazi confiesa que tuvo conflictos con otros hombres por halagos a Natalie Vértiz

De esta manera, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi volverán a trabajar juntos luego de algunos años. Su última aventura en la conducción fue en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.