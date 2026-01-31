Samahara Lobatón estalla contra reporteros tras ser vista nuevamente con Bryan Torres

Samahara Lobatón protagonizó un tenso encuentro con la prensa al ser captada nuevamente compartiendo con Bryan Torres, padre de sus últimos hijos, en el mismo departamento donde, días atrás, este le habría agredido brutalmente.

Y es que, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron a la pareja en los exteriores de su vivienda mientras inspeccionaban un vehículo, mostrando un supuesto acercamiento e incluso roces de manos entre ambos, sugiriendo una posible reconciliación.

Al ser abordada por un reportero del espacio conducido por Rodrigo González, Lobatón no ocultó su fastidio ante las preguntas sobre su situación legal y sentimental con Torres, evadiendo las preguntas al fingir que realizaba una llamada telefónica.

“Por favor, ¿ni siquiera me van a dejar cambiar plata?”, respondió Lobatón al periodista, cortando de forma tajante cualquier intento de obtener declaraciones sobre el proceso de conciliación o su seguridad personal.

Posteriormente, al ser consultada sobre las críticas del público y el bienestar de sus hijos, la influencer optó por el silencio absoluto, retirándose del lugar en un vehículo particular.

Melissa Klug descarta uso de IA en videos de agresión a Samahara Lobatón

Mientras la pareja se muestra cada vez más cercana, Melissa Klug, madre de Samahara, en declaraciones recientes para el diario Trome, desmintió tajantemente que las pruebas de la agresión habían sido manipuladas digitalmente, como sugirió el abogado de Torres.

“Ese video jamás fue editado ni creado por IA. Tengo grabada a Samahara cuando me dice que ese video solamente lo tenía su mejor amiga, su abogado, Bryan, ella y la mamá de Bryan”, afirmó Klug.

Klug aseguró que no detendrá sus acciones legales contra Bryan, afirmando que llegará “hasta el final” para garantizar la seguridad de su hija, a quien considera en una situación de vulnerabilidad emocional que le impide actuar bajo su propio juicio.