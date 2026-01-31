Escuchar
(2 min)
La joven 'influencer' se negó a responder los cuestionamientos por su acercamiento a Bryan Torres, el padre de sus hijos menore y presunto agresor | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Composición EC

La joven 'influencer' se negó a responder los cuestionamientos por su acercamiento a Bryan Torres, el padre de sus hijos menore y presunto agresor | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Composición EC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La joven 'influencer' se negó a responder los cuestionamientos por su acercamiento a Bryan Torres, el padre de sus hijos menore y presunto agresor | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Composición EC
La joven 'influencer' se negó a responder los cuestionamientos por su acercamiento a Bryan Torres, el padre de sus hijos menore y presunto agresor | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Samahara Lobatón protagonizó un tenso encuentro con la prensa al ser captada nuevamente compartiendo con Bryan Torres, padre de sus últimos hijos, en el mismo departamento donde, días atrás, este le habría agredido brutalmente.

TE PUEDE INTERESAR

Samahara Lobatón estalla contra reporteros tras ser vista nuevamente con Bryan Torres
Farándula

Samahara Lobatón estalla contra reporteros tras ser vista nuevamente con Bryan Torres

“Nunca digas nunca”: Nataniel Sánchez habla sobre retornar al elenco de ‘Al fondo hay sitio’
Farándula

“Nunca digas nunca”: Nataniel Sánchez habla sobre retornar al elenco de ‘Al fondo hay sitio’

Alexander Abreu y Maykel Blanco encabezan dos noches de salsa cubana en Lima
Farándula

Alexander Abreu y Maykel Blanco encabezan dos noches de salsa cubana en Lima

Christian Domínguez aconseja a Pamela López y Christian Cueva: ¿Qué les dijo?
Farándula

Christian Domínguez aconseja a Pamela López y Christian Cueva: ¿Qué les dijo?