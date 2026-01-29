Escuchar
(2 min)
'Amor y Fuego' difundió las imágenes de Samahara y Bryan en la misma casa donde habrían ocurrido las brutales agresiones | Foto: Willax TV (Captura de YouTube)

'Amor y Fuego' difundió las imágenes de Samahara y Bryan en la misma casa donde habrían ocurrido las brutales agresiones | Foto: Willax TV (Captura de YouTube)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

'Amor y Fuego' difundió las imágenes de Samahara y Bryan en la misma casa donde habrían ocurrido las brutales agresiones | Foto: Willax TV (Captura de YouTube)
'Amor y Fuego' difundió las imágenes de Samahara y Bryan en la misma casa donde habrían ocurrido las brutales agresiones | Foto: Willax TV (Captura de YouTube)
Por Redacción EC

A pesar de las denuncias por la presunta agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, madre de sus hijos, y el inicio de investigaciones fiscales, la pareja fue vista nuevamente junta en el departamento donde habrían ocurrido los ataques.

TE PUEDE INTERESAR

Samahara reaparece junto a Bryan Torres en departamento donde ocurrió presunta agresión
Farándula

Samahara reaparece junto a Bryan Torres en departamento donde ocurrió presunta agresión

Jazmín Pinedo habría rechazado ser conductora de “América Hoy”
Farándula

Jazmín Pinedo habría rechazado ser conductora de “América Hoy”

¿Mario Irivarren planea casarse con Onelia Molina? Esto dijo el chico reality
Farándula

¿Mario Irivarren planea casarse con Onelia Molina? Esto dijo el chico reality

Melissa Klug desmiente a la defensa de Bryan Torres: “El video no está editado con IA”
Farándula

Melissa Klug desmiente a la defensa de Bryan Torres: “El video no está editado con IA”