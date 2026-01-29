Samahara reaparece junto a Bryan Torres en departamento donde ocurrió presunta agresión

A pesar de las denuncias por la presunta agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, madre de sus hijos, y el inicio de investigaciones fiscales, la pareja fue vista nuevamente junta en el departamento donde habrían ocurrido los ataques.

Y es que, imágenes registradas por "Amor y Fuego" confirmarían que el músico permanece en el inmueble, incluso mientras la influencer cumple con diligencias policiales relacionadas al caso.

¿Cómo fueron captados Samahara Lobatón y Bryan Torres?

Durante la tarde del miércoles, Torres fue captado desplazándose con normalidad por los ambientes de la casa, realizando actividades domésticas e incluso cuidando al último de sus hijos.

Esta situación contrasta con la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público, que ha tipificado el caso como presunta tentativa de feminicidio, tal como denunció Melissa Klug, madre de Lobatón.

Samahara Lobatón no responde al salir de la Depincri, tras ser llamada tras la denuncia contra Bryan Torres por agresión a su persona.

Mientras Torres permanecía en el domicilio, Samahara se dirigió a la sede de la Depincri en Surco, donde supuestamente vería un material audiovisual de aproximadamente dos horas que habría registrado las presuntas agresiones.

A su salida, cerca de las 20:00 horas, Lobatón evitó responder a los periodistas sobre el estado de su relación o las críticas de su madre, subiéndose a un taxi directamente.

En tanto, al retornar a su casa, las cámaras captaron a Bryan esperando en el interior. Minutos después, las cortinas del departamento fueron cerradas.

¿Cuál fue el pedido de Melissa Klug y qué ha respondido Bryan?

Por otro lado, Klug ha solicitado formalmente ser incluida en las investigaciones, argumentando temor por la integridad física de su hija. “Parece que normalizar agresiones y luego vivir como una familia feliz es parte de su rutina”, señaló.

A su vez, Torres abandonó brevemente el edificio portando una mochila, pero se negó a declarar ante las cámaras sobre la veracidad de los videos o la posibilidad de enfrentar una pena de cárcel.

“¿No tienes miedo de irte preso por las agresiones que le has hecho a Samahara?”, fue una de las interrogantes que el músico dejó sin respuesta antes de retirarse.