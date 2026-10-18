Samahara Lobatón publicó un foto romántica junto a Renato Rossini Jr. tras el inesperado final del reality ‘El Sultanato’. (Foto: Instagram / @samaharalobatonklug - @renatorossinic)
Samahara Lobatón publicó un foto romántica junto a Renato Rossini Jr. tras el inesperado final del reality ‘El Sultanato’. (Foto: Instagram / @samaharalobatonklug - @renatorossinic)
Por Redacción EC

Samahara Lobatón compartió una fotografía en la que aparece besando a Renato Rossini Jr. La publicación, difundida en su cuenta de Instagram, podría ser la confirmación de una posible relación sentimental entre ambos, luego de su participación en el reality de convivencia “El Sultanato”.

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