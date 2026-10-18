Samahara Lobatón compartió una fotografía en la que aparece besando a Renato Rossini Jr. La publicación, difundida en su cuenta de Instagram, podría ser la confirmación de una posible relación sentimental entre ambos, luego de su participación en el reality de convivencia “El Sultanato”.

La hija de Melissa Klug sorprendió al publicar una serie de imágenes junto a sus excompañeros del programa. Sin embargo, una fotografía llamó especialmente la atención, pues se observa a la influencer y al hijo del reconocido actor peruano dándose un beso en los labios, dejando en evidencia la cercanía que mantienen.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje que se podría interpretar como una indirecta sobre su situación sentimental. “Los realitys sí te dejan cosas bonitas”, escribió Samahara Lobatón, haciendo referencia a su experiencia en el espacio televisivo que recientemente llegó a su fin.

Por su parte, Renato Rossini Jr. no fue ajeno a la publicación y respondió con emoticones de corazones. Su reacción alimentó aún más los rumores de romance, aunque ninguno de los protagonistas ha ofrecido declaraciones detalladas sobre su vínculo.

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“Qué lindos”, “Por fin, bebita algo bonito llegó a tu vida” y “El sol siempre sale después de una tormenta” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de parte de sus seguidores.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besan afuera del reality 'El Sultanato' y muchos les desean lo mejor. (Foto: Instagram / @samaharalobatonklug)

Cabe recordar que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. ya habían protagonizado momentos de cercanía durante su participación en “El Sultanato”. Ambos despertaron rumores de romance por sus constantes intercambios.