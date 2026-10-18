Samahara Lobatón compartió una fotografía en la que aparece besando a Renato Rossini Jr. La publicación, difundida en su cuenta de Instagram, podría ser la confirmación de una posible relación sentimental entre ambos, luego de su participación en el reality de convivencia “El Sultanato”.
Samahara Lobatón compartió una fotografía en la que aparece besando a Renato Rossini Jr. La publicación, difundida en su cuenta de Instagram, podría ser la confirmación de una posible relación sentimental entre ambos, luego de su participación en el reality de convivencia “El Sultanato”.
La hija deMelissa Klug sorprendió al publicar una serie de imágenes junto a sus excompañeros del programa. Sin embargo, una fotografía llamó especialmente la atención, pues se observa a la influencer y al hijo del reconocido actor peruano dándose un beso en los labios, dejando en evidencia la cercanía que mantienen.
La publicación estuvo acompañada de un mensaje que se podría interpretar como una indirecta sobre su situación sentimental. “Los realitys sí te dejan cosas bonitas”, escribió Samahara Lobatón, haciendo referencia a su experiencia en el espacio televisivo que recientemente llegó a su fin.
Por su parte, Renato Rossini Jr. no fue ajeno a la publicación y respondió con emoticones de corazones. Su reacción alimentó aún más los rumores de romance, aunque ninguno de los protagonistas ha ofrecido declaraciones detalladas sobre su vínculo.
“Qué lindos”, “Por fin, bebita algo bonito llegó a tu vida” y “El sol siempre sale después de una tormenta” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de parte de sus seguidores.
Cabe recordar que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.ya habían protagonizado momentos de cercanía durante su participación en “El Sultanato”. Ambos despertaron rumores de romance por sus constantes intercambios.
Christian Domínguez expresa su orgullo por su hija, quien participa en un concurso de belleza y desea continuar sus estudios. También reflexiona sobre la exposición de la vida personal en redes sociales y brinda consejos sobre cómo afrontar las preguntas del público.