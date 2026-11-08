Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se encuentran en el ojo público luego de sorprender a sus seguidores al anunciar su romance. De hecho, la relación se habría fortalecido durante su participación en el reality “El Sultanato”, donde surgieron los primeros rumores de un posible vínculo sentimental. Sin embargo, semanas después, la hija de Melissa Klug confirmó su relación mediante una emotiva publicación en redes sociales. La noticia generó diversas reacciones entre sus seguidores: mientras algunos cuestionaron el romance, otros se interesaron por el futuro de la pareja y se preguntaron si ambos tenían planes de tener un hijo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE TENER UN HIJO CON RENATO ROSSINI JR.?

Mientras Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. disfrutan de su romance tras confirmar su relación, sus seguidores han mostrado curiosidad por conocer los planes a futuro de la pareja. En ese contexto, una internauta le preguntó a la influencer, durante una dinámica en Instagram, si deseaba tener un bebé con el modelo. Ante la consulta, la hija de Melissa Klug respondió en sus historias que no tiene entre sus planes volver a convertirse en madre debido a que se sometió a una ligadura de trompas.

Aunque dejó abierta la posibilidad de que en el futuro la decisión pueda cambiar y traer al mundo a su cuarto hijo. En tanto, la creadora de contenidos dejó en claro que ahora se encuentra enfocada en sus planes profesionales. “Desde lo más bonito les responderé a todos, ¡yo estoy ligada! No está en mis planes tener más bebés, quiero seguir creciendo en lo que me gusta y sobre todo seguir trabajando. Ahora, no descarto que de acá a 10 o 15 años esto vaya a cambiar, pero por el momento no”, escribió Lobatón.

SAMAHARA LOBATÓN OPINA SOBRE EL SUELDO EN ‘LA GRANJA VIP 2026′

En una entrevista para el podcast de Magaly Medina, Samahara Lobatón se presentó para hablar acerca de su faceta como madre y sus desafíos laborales tanto en la televisión como en las plataformas digitales. Sin embargo, no dejó de destacar el importante papel que cumplen sus nanas, quienes se encargan del cuidado de sus pequeños hijos mientras ella permanece enfocada en sus proyectos profesionales. Asimismo, señaló que asume los principales gastos de sus hijos, además de cubrir las necesidades esenciales del hogar.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ le consultó cómo afronta estas responsabilidades económicas y si los realities en los que participó le permitieron obtener los ingresos necesarios para mantener una vida estable. Esto llevó a que la joven influencer expresara su agradecimiento por el buen momento laboral que atraviesa; aunque dejó entrever que la remuneración que recibió por participar en ‘La granja VIP’ estuvo por debajo de sus expectativas. “No me puedo quejar, Dios está conmigo pese a todo. Sí, pero el de ‘La Granja’ no puedo decir mucho, pero no fue gran cosa”, contó.