Por Redacción EC

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se encuentran en el ojo público luego de sorprender a sus seguidores al anunciar su romance. De hecho, la relación se habría fortalecido durante su participación en el reality “El Sultanato”, donde surgieron los primeros rumores de un posible vínculo sentimental. Sin embargo, semanas después, la hija de Melissa Klug confirmó su relación mediante una emotiva publicación en redes sociales. La noticia generó diversas reacciones entre sus seguidores: mientras algunos cuestionaron el romance, otros se interesaron por el futuro de la pareja y se preguntaron si ambos tenían planes de tener un hijo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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