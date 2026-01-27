Teatro Marsano respalda a Sergio Galliani y niega maltratos contra Sonia Oquendo

Este martes, el Teatro Marsano rechazó las acusaciones de la actriz Sonia Oquendo, quien denunció haber sido víctima de maltrato psicológico y un ambiente laboral hostil durante la temporada de “Monólogos de la Vagina”, obra dirigida por Sergio Galliani.

Y es que, no solo desmintieron una supuesta agresión hacia ella, sino que respaldaron a a Galliani tras presuntos comportamientos autoritarios y falta de empatía hacia la salud de los miembros del elenco, como en el caso de Camucha Negrete, fallecida en 2025.

En ese sentido, el teatro destacó su historial de cinco décadas en la escena nacional, subrayando que su ambiente de trabajo es “profesional, respetuoso e inclusivo” y que las afirmaciones de Oquendo no serían reales.

“Rechazamos rotundamente sus declaraciones sobre un supuesto maltrato hacia ella y ratificamos que estas denuncias son completamente falsas y carentes de fundamento” , dictó el comunicado.

Para luego añadir: “Los trabajadores del teatro, los colaboradores de la producción, así como el director y las actrices que compartieron escena, nunca le faltaron el respeto a la señora Oquendo , y jamás nadie realizó algún tipo de maltrato hacia su persona”.

Asimismo, la empresa defendió a su equipo humano. “El Teatro Marsano nunca contrataría a personas maltratadoras, violentas o con conductas dañinas. Por lo tanto, damos fe y nos solidarizamos con nuestro director Sergio Galliani”.

¿Cuáles fueron las acusaciones de Sonia Oquendo?

La controversia inició con las declaraciones de Oquendo en el podcast ‘Habla Serio’, donde describió la producción como una “pesadilla” que le provocó un cuadro depresivo, pérdida de peso e insomnio.

Según la actriz, el entorno era restrictivo y se sentía “en una cárcel”, llegando a señalar que hubo maltrato por parte de un hombre, en clara alusión al director.

Oquendo también criticó la decisión de continuar con las funciones pese al delicado estado de salud de la fallecida actriz Camucha Negrete, quien padecía cáncer durante aquella temporada.

¿Qué dijo Sergio Galliani?

Por su parte, Sergio Galliani utilizó sus redes sociales para negar cualquier uso de violencia verbal o psicológica, atribuyendo las tensiones a la exigencia profesional propia de la disciplina teatral, y finalmente rechazó el calificativo de maltratador.

“Soy un director y actor que dirige una escuela y teatro hace muchísimos años... en ningún momento recurro a la violencia física, psicológica ni verbal, y mucho menos hacia actrices mayores a las cuales respeto muchísimo”, afirmó Galliani.

El director concluyó que, si bien su estilo de trabajo busca la excelencia para el público, las acusaciones en su contra han distorsionado los hechos, afectando su honra y la de la compañía.