El pasado viernes 19 de diciembre se emitió el último episodio de la temporada de “Al fondo hay sitio”, que estuvo cargado de diversas emociones. Entre las escenas más resaltantes está el atentado contra ‘Miguel Ignacio de las Casas’ (Sergio Galliani), quien recibió un disparo de un enemigo sin revelar.
Ahora, tras la emisión del último episodio de la temporada de “Al fondo hay sitio”, el actor Sergio Galliani sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un mensaje de despedida de la ficción.
LEE: “Al fondo hay sitio”: Andrés Wiese y Nataniel Sánchez protagonizan emotivo reencuentro
En su publicación, el actor que da vida a ‘Nachito’ compartió un pedazo de papel con el siguiente mensaje: “Miguel Ignacio no te …as”.
Además, la publicación está acompañada de un breve, pero significativo mensaje de Sergio Galliani. “Fue un placer. Gracias por todo #afhs #ripnachito”, escribió.
Como era de esperarse, la publicación ha despertado la preocupación de sus seguidores en torno al futuro de Galliani en “Al fondo hay sitio”, ya que muchos esperan que su personaje sobreviva al ataque.
MÁS INFORMACIÓN: “Al fondo hay sitio”: Joel y Macarena revelaron que se convertirán en padres
De esta manera, “Al fondo hay sitio” se despidió del 2025 con un episodio cargado de emociones y reencuentros gracias al regreso de ‘Don Gilberto’, quien en la próxima temporada revelará la verdad sobre su cajita misteriosa.
