Laszlo Kovacs enternece a todos con notable gesto con Gustavo Bueno en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de YouTube - "Al Fondo hay Sitio" / TikTok - @laszloloszla)
Laszlo Kovacs enternece a todos con notable gesto con Gustavo Bueno en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de YouTube - "Al Fondo hay Sitio" / TikTok - @laszloloszla)
Por Redacción EC

“Al fondo hay sitio” sigue llamando la atención de todos tanto por sus sorpresivas historias, así como la relación de los actores fuera de la pantalla chica. Recientemente, el actor Laszlo Kovacs compartió un video grabado durante una jornada de rodaje junto a Gustavo Bueno, donde demuestra la gran amistad que mantiene con el experimentado artista.

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