“Al fondo hay sitio” sigue llamando la atención de todos tanto por sus sorpresivas historias, así como la relación de los actores fuera de la pantalla chica. Recientemente, el actor Laszlo Kovacs compartió un video grabado durante una jornada de rodaje junto a Gustavo Bueno, donde demuestra la gran amistad que mantiene con el experimentado artista.

En las imágenes, Laszlo Kovacs, quien interpreta a ‘Tito Lara’ en la serie, aparece empujando la silla de ruedas de Gustavo Bueno, encargado de dar vida a ‘Don Gilberto Collazos’. La escena ocurrió entre toma y toma, mientras ambos actores se preparaban para retomar una secuencia de la ficción.

“Aunque pasen los años, seguimos divirtiéndonos amigo mío”, fue el breve, pero sincero mensaje que escribió ‘Tito’ en su publicación. Aunque se trató de un gesto cotidiano dentro de las grabaciones, el momento llamó la atención por la cercanía y complicidad que reflejó entre ambos artistas.

@laszloloszla Trabajamos y nos divertimos, esto nos da vida, nos da amistad, nos da alegrías 😎 ♬ Samba Miudinho - Viola de Doze

El video fue difundido en redes sociales y rápidamente acumuló comentarios positivos. Muchos usuarios resaltaron la humildad de Kovacs y el respeto que demuestra hacia Gustavo Bueno, uno de los actores más reconocidos de la televisión peruana.

Como se sabe, la amistad entre los actores no es reciente. Cuando Laszlo Kovacs se casó, invitó a Gustavo Bueno a que sea el testigo de su matrimonio, dando una nueva muestra de su inquebrantable amistad.

En la serie, ambos forman parte de la familia ‘Gonzales’ y comparten diversas escenas en las que, pese a las bromas pesadas de ‘Tito’, se nota la complicidad y el respeto entre los actores. Cabe recordar que, mientras Gustavo Bueno se encontraba en reposo tras una delicada operación a inicios del 2026, Kovacs fue uno de los más entusiastas al visitarlo.

Laszlo Kovacs enternece a todos con notable gesto con Gustavo Bueno en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de YouTube / Al Fondo hay Sitio - AFHS)

Por otro lado, “Al fondo hay sitio” continúa sorprendiendo a su audiencia con reveladoras escenas, como el regreso de ‘Joel Gonzales’, quien ahora pasó a formar parte de la casa Maldini como invitado de ‘Cayetana’. Esto traerá muchos problemas a ‘Francesca Maldini’, quien solo quiere aprovechar la fortuna de la heredera Bogani.