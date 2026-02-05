Iniciado el 2026, “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS) continúa siendo una de las series peruanas más vistas y exitosas de la historia de la televisión peruana, y como parte de su elenco a lo largo de más de 10 temporadas, resalta la figura del patriarca de los ‘Gonzáles’. Hoy Gustavo Bueno reaparece tras ser dado de alta, y bajo el entrañable papel de ‘Don Gilberto’, revela detalles entorno a ese estado de salud que preocupa a unos seguidores esperanzados aún con verlo actuar junto a ‘Olinda’.

‘DON GILBERTO’ DE AFHS REAPARECE Y BRINDA DETALLES ACERCA DE SU ESTADO DE SALUD

Transcurren los años, y la vida entorno a Gustavo Bueno aún genera expectativa, siendo sus grandes actuaciones aquellas que lo mantienen vigente, e interpretando a personajes como ‘Don Gilberto’ de AFHS.

A inicios del mes de setiembre de 2025, el popular actor peruano de hoy 74 años, llamaba la atención por recibir el alta médica por parte del Seguro Social de Salud (EsSalud), y desde entonces evidenciar recuperación brindando declaraciones exclusivas.

Tras haber aparecido en el último capítulo de la duodécima temporada de AFHS, ahora Miguel Ángel Bueno Wunder, conocido artísticamente como Gustavo Bueno, revela que “Hay ‘Don Gilberto’ para rato”, afirmando así sentirse muy bien luego recibir intervención quirúrgica para el tratamiento de fractura vertebral patológica de alta complejidad.

Así lo terminó expresando a la salida del Teatro Tomás Marsano hacia donde se dirigió para ver el estreno de “La Suite”, recordando de manera puntual que “fue un accidente, se me complicó la columna, pero hay para eso mecanismos de rehabilitación y en eso estamos”.

En relación a AFHS y la temporada 13 que se avecina vía América TV, resulta importante destacar que la participación de Gustavo Bueno como ‘Don Gilberto’, estaría manteniéndose vigente hacia el 2026, y tras alta recibida y avanzada recuperación desde setiembre último.

HORARIO, CANAL Y CÓMO VER A ‘DON GILBERTO’ EN LA TEMPORADA 13 DE AFHS

América TV emitirá por quinto año consecutivo las divertidas incidencias ocurridas entorno a los ‘Gonzáles’ y ‘Maldini’ que habitan una de las zonas residenciales más exclusivas de Lima, y hoy continúan discrepando teniendo como protagonistas a ‘Francesca’, ‘Miguel Ignacio’, ‘Tito’, entre otros personajes.

Con respecto a la venidera emisión de la temporada 13 de AFHS, podemos resaltar que de acuerdo a información oficial, el horario continuará siendo el mismo desde que en 2022 retornara a la pantalla chica, es decir, a partir de las 8.40 p.m., y a nivel nacional mediante el Canal 4 de señal abierta.

De lunes a viernes también puedes disfrutar de cada capítulo de la popular y exitosa serie peruana a través de América tvGO, y gratuitamente, en vivo, y solo disponible para Perú, mientras las repeticiones accediendo a YouTube, y hasta avances de cada capítulo por medio de otras redes sociales.