Leandro Hernández se suma a la serie como el nieto de ‘Don Gilberto’. (Foto: Captura de YouTube / "Al Fondo hay Sitio")
Leandro Hernández se suma a la serie como el nieto de ‘Don Gilberto’. (Foto: Captura de YouTube / "Al Fondo hay Sitio")
Por Redacción EC

La serie “Al fondo hay sitio” continúa presentando nuevos personajes que se suman para darle emotividad a la historia. Esta vez, el joven actor Leandro Hernández se incorporó a la ficción como ‘Estiven’, el nieto de ‘Don Gilberto’ (Gustavo Bueno).

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