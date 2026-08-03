La serie “Al fondo hay sitio” continúa presentando nuevos personajes que se suman para darle emotividad a la historia. Esta vez, el joven actor Leandro Hernández se incorporó a la ficción como ‘Estiven’, el nieto de ‘Don Gilberto’ (Gustavo Bueno).

Aunque inicialmente ‘Don Gilberto’ lo rechazó, ya que había sido engañado por la amiga de su hermana, el corazón del patriarca de la familia ‘Gonzales’ se ablandó y terminó aceptando al joven, aunque no tuvo la misma suerte con todos los integrantes de la casa.

Leandro Hernández, joven actor de 19 años, no es ajeno al mundo del arte, ya que actúa desde los 6 años. En una pasada entrevista explicó que llegó a su primera clase de teatro cuando sus padres le pidieron ingresar a algún taller extracurricular en el colegio.

Leandro Hernández se suma a la serie como el nieto de ‘Don Gilberto’. (Foto: Captura de YouTube / "Al Fondo hay Sitio")

“No soy mucho de deporte, desde pequeño siempre estuve más ligado al arte. Me dijeron: ‘métete a algo’. Y yo elegí teatro… La actuación es mi vida desde los seis años. Y nunca voy a dejar de estar en formación”, confesó a América Televisión.

Como se recuerda, en su primera aparición, el joven ‘Estiven’ llegó hasta la bodega de ‘Don Gilberto’ para revelar que era su legítimo nieto y que tenía ganas de conocerlo. Al principio, el esposo de ‘Olinda’ no le creyó. “Yo no soy tu abuelo. No te creo nada. Todos me quieren ver la cara”, expresó ‘Don Gil’.

Inmediatamente, el joven interrumpió a su abuelo y le dejó en claro que, a diferencia de las jóvenes anteriores, él no quería pedirle nada de dinero. Además, aseguró que no era como ‘Gilary’ (Daniela de las Casas), a quien reconoció como la amiga de ‘Britani’ (Verónica Infantes). “Yo solo quería conocerlo. Lamento mucho que mi hermana y mi amiga le hayan hecho tanto daño”, dijo.

Como era de esperarse, en los próximos episodios de “Al fondo hay sitio” se explorará más el origen del personaje y su relación con ‘Aparecida’, la hija secreta de ‘Don Gilberto’. La serie se emite a través de América Televisión, de lunes a viernes, justo después de “Esto es guerra”.