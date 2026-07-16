El actor mexicano Edgar Vivar, recordado por interpretar al “Señor Barriga” en “El Chavo del 8”, tendrá una aparición especial en “Al fondo hay sitio” tras presentarse un adelanto de los próximos capítulos de la producción en América TV.

En las imágenes difundidas, Tito (László Kovács) ingresa a la vivienda de los Gonzales acompañado por el intérprete extranjero para comunicar una noticia inesperada a don Gilberto (Gustavo Bueno), Olinda (Nidia Bermejo), Juana (Natali Zegarra), Félix 8Carlos Solano) y Maripaz (Adriana Campos-Salazar).

Esta incursión coincide con una serie de reconocimientos que el artista ha recibido durante su estancia en el Perú, donde actualmente participa en el espectáculo del circo local.

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Y es que, durante una reciente presentación en “El Reventonazo de la Chola”, el actor peruano Mario Cortijo le entregó una placa honorífica por sus más de 50 años de carrera artística.

Al recibir la distinción, realizada en estricto privado, Vivar manifestó su gratitud hacia el público local, señalando que el Perú siempre será su segunda casa.

Asimismo, la semana pasada, América Televisión otorgó al comediante una estrella en el Paseo de la Fama de Pachacámac con el fin de destacar su influencia cultural en múltiples generaciones.

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