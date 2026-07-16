El comediante mexicano se encuentra en Lima como parte del elenco de un circo local. | Foto: América TV (Captura)
El comediante mexicano se encuentra en Lima como parte del elenco de un circo local. | Foto: América TV (Captura)
Por Redacción EC

El actor mexicano Edgar Vivar, recordado por interpretar al “Señor Barriga” en “El Chavo del 8”, tendrá una aparición especial en “Al fondo hay sitio” tras presentarse un adelanto de los próximos capítulos de la producción en América TV.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.