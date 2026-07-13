La exitosa serie peruana “Al Fondo Hay Sitio” ha vuelto a dejar en shock a todos sus telespectadores. En un giro completamente inesperado que ha encendido las redes sociales, uno de los personajes más queridos e históricos de las Lomas, Joel Gonzáles, ha encontrado un trágico e insólito final. Tras más de una década llenando de risas los hogares peruanos, el destino del popular ‘Niño con Cara de Pez’ parece haberse sellado de la forma más dramática posible.

A continuación, te contamos todos los detalles de la impactante escena, el contexto de su muerte y lo que ha dicho el actor Erick Elera al respecto.

¿Cómo murió Joel Gonzáles en la serie?

El fatídico desenlace de Joel Gonzáles no ocurrió en los escenarios habituales de la residencial, sino en un contexto de alta tensión internacional. El hijo de Charito se vio envuelto en un conflicto bélico real ubicado en el Estrecho de Ormuz, una de las zonas geopolíticas más calientes del planeta.

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Mientras se encontraba en medio de las hostilidades, Joel fue atacado por un misterioso dron enemigo. La agresión lo tomó por sorpresa, dejándolo completamente indefenso y sin ninguna posibilidad de reaccionar o ponerse a buen recaudo. El artefacto tecnológico ejecutó un ataque certero que terminó con la vida del carismático personaje, marcando uno de los momentos más oscuros y serios en la historia de la producción de América Televisión.

Erick Elera se despide de Joel Gonzáles en redes sociales

Aunque los fanáticos de “Al Fondo Hay Sitio” están acostumbrados a giros inverosímiles donde los personajes “resucitan” o regresan de la muerte de la nada (como ya ha ocurrido con Grace Gonzáles o la propia Lucho), esta vez la situación parece definitiva.

La alarmas se encendieron por completo tras una publicación del actor Erick Elera. A través de sus redes sociales oficiales, el intérprete que dio vida al ‘Niño con Cara de Pez’ desde los inicios de la serie compartió un emotivo y directo mensaje de despedida. Con un escueto pero significativo “Hasta siempre, querida leyenda”, Elera pareció cerrar un ciclo de muchos años, rompiendo el corazón de miles de seguidores que guardaban la esperanza de que todo fuera un sueño o una confusión.

¿Es definitivo el final de Joel Gonzáles en Al Fondo Hay Sitio?

La muerte de un pilar de la familia Gonzáles abre un abanico de preguntas para el futuro de la trama. Al ser una serie conocida por su melodrama y giros de tuerca muchos usuarios en plataformas como TikTok y X teorizan si realmente estamos ante el adiós definitivo de Erick Elera o si se trata de una estrategia de los guionistas para generar expectativa. Sin embargo, el pronunciamiento del actor en sus redes le añade un peso real que hace temer lo peor a los fanáticos.

Solo los próximos episodios revelarán cómo afectará esta devastadora pérdida a Charito, a los Gonzáles y al universo entero de “Al Fondo Hay Sitio”.