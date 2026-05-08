¡La espera terminó! Actor de ‘Al fondo hay sitio’ revela que tendrá otro hijo tras 11 años
Este artista que participó en exitosas series peruanas anunció que su familia se agranda. La noticia se dio a conocer mediante un video muy tierno donde su primera hija descubrió que pronto tendrá una pequeña compañía para crecer juntos en casa.
El ámbito del espectáculo nacional se ha visto conmovido por el anuncio de un popular actor y productor, recordado por sus facetas en series juveniles y producciones como ‘Al fondo hay sitio’, quien confirmó que su familia crecerá con la llegada de un nuevo integrante tras más de una década del nacimiento de su primogénita. La noticia se dio a conocer a través de un emotivo registro audiovisual en plataformas digitales que capturó el instante preciso en que su hija mayor descubría que se convertiría en hermana. El conmovedor momento rápidamente generó reacciones entre usuarios y figuras del espectáculo, especialmente porque este anuncio llega poco tiempo después de que el artista celebrara su boda civil junto a su pareja tras varios años de relación. Descubre en esta nota quien es el protagonista de esta historia.
¿QUIÉN ES EL ACTOR DE ‘AL FONDO HAY SITIO’ QUE ANUNCIÓ SU SEGUNDA PATERNIDAD?
Se trata de Sasha Kapsunov, un artista de 32 años que actualmente lidera KapSac Producciones, una compañía enfocada en piezas audiovisuales y tecnología de drones.
Aunque muchos lo asocian con sus inicios en ‘América Kids’, en la exitosa serie ‘Al fondo hay sitio’ ha tenido participaciones significativas: primero encarnando a Raúl del Prado en sus años de juventud y, en una etapa más reciente, interpretando al doctor Fabián Cortez. En este último rol, su personaje trabajó estrechamente con July Gonzales en un centro de salud, logrando que el público se entusiasmara con la posibilidad de un romance entre ambos debido a su complicidad frente a cámaras.
¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO LA REVELACIÓN DE SU NUEVO BEBÉ?
El anuncio del embarazo fue realizado mediante un video compartido en Instagram por Sasha y su esposa Jocelyne Galarreta. En las imágenes, se muestra que Julieta, la hija de 11 años del actor, recibía una serie de regalos relacionados con un próximo viaje familiar a Estados Unidos.
La primera caja contenía entradas para un parque temático y una máscara, aunque aquello no generó demasiada emoción. Sin embargo, todo cambió cuando abrió el segundo obsequio. Dentro encontró un mensaje que decía: “Hola, hermanita”, acompañado por fotografías de la ecografía del bebé.
La menor quedó paralizada durante algunos segundos y luego rompió en llanto mientras abrazaba a sus padres. Como descripción del video, el actor escribió: “Hace 11 años les diste vida a nuestras vidas, Julieta… y ahora nos acompañarás a vivir el amor más bonito: ser hermana mayor”.
¿QUÉ OTROS EVENTOS IMPORTANTES HA VIVIDO SASHA KAPSUNOV RECIENTEMENTE?
Este embarazo se suma a un periodo de gran alegría para el círculo íntimo del actor y su pareja, la médica veterinaria Jocelyne Galarreta, ya que ambos formalizaron su relación legalmente en marzo de 2026.
Tras compartir sus vidas por más de 14 años y haber tenido a su primera hija en 2014, la pareja celebró una boda civil privada. Al evento asistieron figuras conocidas del medio como Silvana Cañote y Andrés Gavino, quienes presenciaron la consolidación de esta unión que ahora se prepara para recibir a un cuarto integrante, según informa Infobae.
