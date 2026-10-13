Sasha Kapsunov, recordado por “América Kids”, formó parte del equipo técnico de BTS en Lima y estuvo a cargo de las tomas aéreas que se proyectaron durante los tres conciertos en el Estadio San Marcos. (Fotos: @sashakapsunov) ·
Sasha Kapsunov, recordado por “América Kids”, formó parte del equipo técnico de BTS en Lima y estuvo a cargo de las tomas aéreas que se proyectaron durante los tres conciertos en el Estadio San Marcos. (Fotos: @sashakapsunov) ·
Por Redacción EC

Esta vez no apareció frente a las cámaras, sino detrás de ellas. Sasha Kapsunov, recordado por su participación en el programa juvenil “América Kids”, formó parte del equipo técnico de los tres conciertos que BTS ofreció en Lima. Su misión fue capturar desde el aire las imágenes que acompañaron el espectáculo en las pantallas del Estadio San Marcos, un trabajo que le permitió mostrar una faceta menos conocida de su trayectoria profesional.

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