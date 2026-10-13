Esta vez no apareció frente a las cámaras, sino detrás de ellas. Sasha Kapsunov, recordado por su participación en el programa juvenil “América Kids”, formó parte del equipo técnico de los tres conciertos que BTS ofreció en Lima. Su misión fue capturar desde el aire las imágenes que acompañaron el espectáculo en las pantallas del Estadio San Marcos, un trabajo que le permitió mostrar una faceta menos conocida de su trayectoria profesional.

El actor y comunicador audiovisual operó un dron durante las presentaciones del 7, 9 y 10 de octubre, compartiendo labores con profesionales de distintas especialidades que participaron en la producción de la gira Arirang. Al concluir la última fecha, recurrió a sus redes sociales para expresar su emoción y agradecer la oportunidad.

“Bueno, gente, se acabó. Ha sido una gran aventura. Estoy muy contento por la oportunidad que me han dado de participar con esta gente tan importante”, comentó en un video publicado en Instagram.

Para Kapsunov, la experiencia comenzó mucho antes de que los siete integrantes de BTS salieran al escenario. Cada jornada implicaba llegar temprano al recinto, participar en los preparativos técnicos y coordinar las tomas aéreas que serían utilizadas durante el concierto. También estuvo presente en las pruebas de sonido, lo que le permitió conocer de cerca el funcionamiento de una producción musical internacional.

Pero uno de los momentos más satisfactorios llegó cuando las imágenes que había registrado con su dron aparecieron en las enormes pantallas del estadio, ante miles de espectadores.

“Un montón de gente me ha escrito diciéndome cosas lindas y estoy súper contento de haber representado a la gente con esas tomitas de dron”, expresó.

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Detrás de las cámaras

La participación en los conciertos de BTS también puso en evidencia una faceta de Kapsunov alejada de la actuación. Tras darse a conocer en “América Kids” y participar en producciones como “Al fondo hay sitio”, amplió su carrera hacia la comunicación audiovisual, especializándose en trabajos que le permiten combinar creatividad y tecnología.

Durante su paso por el Estadio San Marcos, compartió jornadas con el equipo de dirección de video del espectáculo y registró parte de esa experiencia en fotografías junto a sus compañeros de producción.

“Es realmente increíble la experiencia de estar con un staff de este nivel”, señaló el peruano, quien destacó la preparación de los profesionales que participaron en el montaje de los conciertos.

Su entusiasmo también estuvo acompañado por una reflexión sobre el esfuerzo que supone alcanzar oportunidades de esa magnitud.

“Estoy agradecido con la oportunidad y saber que siempre nos sacamos la mugre para tener este tipo de chances”, manifestó.

Aunque miles de espectadores acudieron al estadio para ver a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, detrás de cada presentación trabajó un equipo de profesionales que hizo posible el despliegue visual del espectáculo. Entre ellos estuvo Kapsunov, quien encontró en la visita de BTS una oportunidad para llevar su trabajo audiovisual a una producción internacional.

Tras concluir las tres fechas, el actor se despidió de la experiencia agradecido por la confianza recibida. Esta vez, su talento no estuvo frente a una cámara, sino detrás de las imágenes que miles de seguidores vieron durante los conciertos.