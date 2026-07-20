Conoce más detalles del esperado Manya Retro Fest que se realizará en Lima entre fines de julio e inicios de agosto | Foto Difusión
Conoce más detalles del esperado Manya Retro Fest que se realizará en Lima entre fines de julio e inicios de agosto | Foto Difusión
Por Redacción EC

Los amantes de la cultura pop de los años 80 y 90 tendrán una cita imperdible en el Manya Retro Fest, del 28 de julio al 2 de agosto del 2026 en el Jirón Washington 1321, Cercado de Lima con ingreso libre. La actividad reunirá a invitados internacionales, exhibiciones temáticas y diversas atracciones inspiradas en dos de las décadas más recordadas por varias generaciones.