Los amantes de la cultura pop de los años 80 y 90 tendrán una cita imperdible en el Manya Retro Fest, del 28 de julio al 2 de agosto del 2026 en el Jirón Washington 1321, Cercado de Lima con ingreso libre. La actividad reunirá a invitados internacionales, exhibiciones temáticas y diversas atracciones inspiradas en dos de las décadas más recordadas por varias generaciones.

Uno de los principales atractivos será la participación de la actriz de doblaje argentina Cecilia Gispert, reconocida por dar voz a Candy en Candy Candy, Astroboy, La princesa caballero, La princesa de los mil años, Mako, la sirena enamorada, Tao, el cavernícola y Las aventuras de Indiana Ray, entre otras producciones que marcaron la infancia de miles de seguidores.

El evento también contará con la presencia del actor de doblaje Roberto Carrillo, recordado por interpretar las voces de Michael Knight en El Auto Fantástico, Marty McFly en Volver al Futuro y Snarf en ThunderCats, personajes que se convirtieron en íconos de la televisión y el cine de las décadas ochentera y noventera.

Manya Retro Fest busca convertirse, durante seis días, en un punto de encuentro para quienes crecieron con las series, películas, dibujos animados y personajes que marcaron una época | Imagen: Difusión

Como parte de la programación, el público podrá recorrer una exhibición de vehículos icónicos del entretenimiento, entre ellos una réplica a escala real de KITT, el auto de El Auto Fantástico, el Tanque Felino, Herbie, el famoso Volkswagen de la pantalla grande; la van de Las Tortugas Ninja y los Thundercats en escala real, además de la motocicleta de Terminator y otras sorpresas relacionadas con la cultura retro.

Además, habrá una zona E.T. con merchandising de la entrañable película de Steven Spielberg. Con esta propuesta, Manya Retro Fest busca convertirse, durante seis días, en un punto de encuentro para quienes crecieron con las series, películas, dibujos animados y personajes que marcaron una época de nostalgi a.

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