Los actores Andrés Wiese y Nataniel Sánchez, recordados por haber interpretado a los hermanos De las Casas en “Al fondo hay sitio”, protagonizaron un emotivo reencuentro en Barcelona, España.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor que dio vida a ‘Nicolás de las Casas’ compartió algunas fotografías al lado de ‘Fernanda’, su hermana en la popular serie de América Televisión.
LEE: “Al fondo hay sitio”: Macarena y Joel empiezan a sentir el deseo de ser padres
Las imágenes muestran a los actores abrazados y muy sonrientes posando para las fotografías. Junto a las postales, el actor escribió un emotivo mensaje.
“Hermanos para siempre. Te adoro con todo mi corazón monga, Nataniel Sánchez”, escribió Wiese en su publicación, la cual ha recibido cientos de comentarios positivos que esperan su reaparición en la serie.
Entre los comentarios de la publicación destacan algunos como el de Kukuli Morante, quien da vida a ‘Gladys’ en “Al fondo hay sitio”. Ella atinó a celebrar el encuentro de los actores con el emoji de un corazón.
MÁS INFORMACIÓN: “Al fondo hay sitio”: Jimmy duda de su compromiso y le pide tiempo a Yesenia
Cabe resaltar que Andrés Wiese y Nataniel Sánchez mantienen una sólida amistad desde sus inicios en la serie “Al fondo hay sitio”, donde dieron vida a ‘Nicolás’ y ‘Fernanda’, hijos del matrimonio de Miguel Ignacio de las Casas e Isabella Picasso Maldini.
TE PUEDE INTERESAR
- “Yo soy”: Imitador de Josimar es eliminado a poco del final de temporada
- Guillermo Dávila participará en ‘El valor de la verdad’: ¿Qué dijo sobre su hijo Vasco Madueño?
- Xiomy Kanashiro responde a presunta indirecta de Darinka Ramírez: “Trabajo desde los 15 años”
- “Al fondo hay sitio”: Rossana Fernández Maldonado se une a la serie con sorpresivo personaje
- Gringo Karl protagonizó violenta pelea callejera con amigo de su esposa
Contenido sugerido
Contenido GEC