Los actores Andrés Wiese y Nataniel Sánchez, recordados por haber interpretado a los hermanos De las Casas en “Al fondo hay sitio”, protagonizaron un emotivo reencuentro en Barcelona, España.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor que dio vida a ‘Nicolás de las Casas’ compartió algunas fotografías al lado de ‘Fernanda’, su hermana en la popular serie de América Televisión.

Las imágenes muestran a los actores abrazados y muy sonrientes posando para las fotografías. Junto a las postales, el actor escribió un emotivo mensaje.

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez protagonizan emotivo reencuentro en Barcelona. (Foto: Instagram)

“Hermanos para siempre. Te adoro con todo mi corazón monga, Nataniel Sánchez”, escribió Wiese en su publicación, la cual ha recibido cientos de comentarios positivos que esperan su reaparición en la serie.

Entre los comentarios de la publicación destacan algunos como el de Kukuli Morante, quien da vida a ‘Gladys’ en “Al fondo hay sitio”. Ella atinó a celebrar el encuentro de los actores con el emoji de un corazón.

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez protagonizan emotivo reencuentro en Barcelona. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que Andrés Wiese y Nataniel Sánchez mantienen una sólida amistad desde sus inicios en la serie “Al fondo hay sitio”, donde dieron vida a ‘Nicolás’ y ‘Fernanda’, hijos del matrimonio de Miguel Ignacio de las Casas e Isabella Picasso Maldini.