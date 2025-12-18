El cantante y actor venezolano Guillermo Dávila, intérprete del clásico “Tesoro mío”, se convertirá en el próximo invitado de ‘El valor de la verdad’, sentándose en el sillón rejo frente a Beto Ortiz para contar detalles inéditos de su vida, uno de ellos, la relación que tiene con su hijo peruano, Vasco Madueño.

Por ello, en el adelanto del programa, difundido este miércoles en redes sociales, muestra a un Dávila introspectivo y por momentos conmovido.

Uno de los puntos centrales del interrogatorio gira en torno a las duras críticas que recibió tras la revelación de su paternidad en Perú y sus declaraciones iniciales, que lo persiguieron durante décadas.

Y es que, según el avance, el cantante revive los cuestionamientos que recibía en la vía pública: “¿Qué respeto se te puede tener cuando abandonas a un niño?”, recordó que le increpaban.

Asimismo, Dávila enfrentará la polémica frase en la que calificó el nacimiento de su hijo como un “accidente” debido a una falla en los métodos anticonceptivos.

“Cuando alguien me paraba en la calle y me decía: ‘¿Por qué dijiste eso?’, yo pensaba: qué injusta es la vida. Y es ahí donde yo decía, Dios”, reflexionó.

Pese a la tensión del pasado, el programa mostrará un mensaje de reconciliación dirigido al joven músico. “Pana, estoy muy orgulloso de ti y quisiera poder ayudarte el resto de mi vida”, agregó.

Más allá del ámbito familiar, Dávila relató en el avance un enamoramiento de su juventud que involucra a una figura del entorno político peruano.

“Entramos y estaba una muchacha joven con rasgos orientales. Realmente yo estaba enamorado. Ella es la hija del presidente”, afirma el cantante.

El episodio de Guillermo Dávila en ‘El valor de la verdad’ se emitirá este domingo 21 de diciembre a las 10:00 p. m. en Panamericana TV.