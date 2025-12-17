¡Impactó! La empresaria y exchica ‘reality’ Alejandra Baigorria anunció que planea desarrollar una serie autobiográfica para lanzarla en plataformas internacionales como Netflix, donde contaría su historia de superación y vida real.

“Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida. Eso está en proyecto. Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%”, declaró en "Arriba Mi Gente".

Alejandro Baigorria

En ese sentido, la empresaria enfatizó que, para su nuevo proyecto audiovisual, participaría como actriz, agregando su determinación para lograr posicionamiento internacional.

“Yo haría una novela, una serie en Netflix, internacional. Y ustedes saben que cuando me propongo algo, lo hago” , indicó.

Alejandra Baigorria sorprendió a sus trabajadores con homenaje navideño

Asimismo, Alejandra Baigorria se viralizó tras revelar el costo de los agasajos navideños para su personal, mismo que documentó en redes sociales junto a su hermano Sergio, comprando víveres para la elaboración de 120 canastas navideñas, cuyo costo fue de S/ 22 289.90.

En ese sentido, además de las canastas, organizó un desayuno de gala en un hotel limeño para sus 90 trabajadores de la marca de ropa y 40 de su salón de belleza, donde realizó sorteos de electrodomésticos de alta gama, incluyendo:

Refrigeradoras y cocinas.

Lavadoras y televisores.

Microondas y freidoras de aire.

“Este desayuno navideño es una forma de decir gracias a cada uno de mis colaboradores, porque sin ustedes, Alejandra Baigorria Ropa no sería lo que es hoy”, afirmó la empresaria al cierre del evento.

En la reunión también participó su esposo, Said Palao.