Hace algunos días, Alejandra Baigorria sorprendió a sus padres, Sergio Baigorria y Verónica Alcalá, al dedicarles unas emotivas palabras y revelar que la acompañarán a un próximo viaje por Europa.

Durante un evento privado en Cieneguilla, la chica reality celebró una gran fiesta junto a su equipo de trabajo y aprovechó el momento para dedicarle emotivas palabras a sus padres. Si bien señaló que no tuvo una vida perfecta, resaltó que sus padres siempre fueron un gran ejemplo.

“Yo creo que a los padres se les honra en vida y los quiero llevar al viaje para que vean el logro que ha hecho su hija. Si bien es cierto que no hemos tenido una vida perfecta, pues sin ellos dos no existiría. Así que, si en algún momento se amaron, se van a tener que amar toda la vida porque soy su hija, así que están obligados”, dijo la integrante de “Esto es guerra”.

Alejandra Baigorria sorprendió a sus padres al regalarles un viaje familiar por Europa. (Foto: Instagram)

“Yo nunca los he llevado a un viaje y yo les dije que les iba a regalar uno. Sergio (su hermano) mi papá y mi mamá se van a ir conmigo a que vean lo que es este mundo. Yo nunca se los había mostrado anteriormente hasta que vean el logro que yo quería, que era este”, resaltó.

Finalmente, la esposa de Said Palao finalizó su mensaje agradeciendo que sus padres sigan a su lado. “Tenerlos a ellos aquí es lo más importante para mí. Yo los quiero como son. Los amo. De ellos he aprendido casi todo lo que tengo”, precisó.

Alejandra Baigorria sorprendió a sus padres al regalarles un viaje familiar por Europa. (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, el video de Alejandra Baigorria se viralizó en TikTok y sus seguidores resaltaron el gran gesto que tuvo la chica reality con sus padres.