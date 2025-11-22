Thamara Medina Alcalá, hermana menor de la empresaria Alejandra Baigorria, se encuentra estable y fuera de peligro tras sobrevivir a un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes 21 de noviembre en Paracas.

Y es que, a pesar de la gravedad del siniestro, la joven de 23 años, quien hace poco reveló los problemas familiares que tuvo de niña, utilizó sus redes sociales para confirmar su estado de salud y tranquilizar a sus seguidores.

Thamara Medina había viajado a Ica para realizar trabajos de publicidad en un conocido hotel | Foto: Instagram

¿Qué dijo Thamara Medina tras sufrir grave accidente?

Tras horas de incertidumbre sobre su condición, Thamara rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó la severidad de sus lesiones, enfatizando en que se encuentra viva y recuperándose.

“Estoy bien. ¡Todavía tienen Thami para rato! Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse” , escribió Medina, para luego agregar: “Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza. ¡Pero estoy viva!”

Thamara Medina revela cuál es su estado de salud tras accidente vehicular en Pisco.

Hasta el cierre de esta nota, ni su hermana Alejandra Baigorria ni su madre, Verónica Alcalá, han emitido comunicados oficiales sobre el accidente.

¿Cómo fue el accidente de Thamara Medina en Paracas?

El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 8:00 p. m. en la carretera que conduce al distrito de Paracas. Según reportes del medio local Plus Noticias Pisco, la camioneta en donde se desplazaba Medina junto a otras cinco personas se volcó.

De acuerdo información preliminar, el accidente se produjo cuando el conductor del vehículo realizó una maniobra evasiva para evitar un choque frontal contra un tráiler, provocando que perdiera el control de su unidad.

Thamara Medina quedó tendido en la carretera tras el accidente. Afortunadamente, logró recuperarse.

Las imágenes mostraron el vehículo siniestrado y a los heridos, entre ellos Thamara, con un grave corte en la cabeza. Todos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Pisco para atención urgente.

Además de Medina, fueron identificados entre los heridos Enrique Pascual Rojas (30) y Esteban Alfonso de Iguaza Uria (30), miembros de su equipo de trabajo, quienes la acompañaron a una sesión fotográfica publicitaria para un conocido hotel.

