Thamara Medina, la hermana menor de Alejandra Baigorria, sufrió un accidente de tránsito en Paracas, resultando gravemente herida con lesiones en el cuello y múltiples contusiones, informó La Noche Habla (Panamericana TV).

Según lo trascendido, el siniestro habría ocurrido a las 8 de la noche en una carretera de Paracas, mientras se desplazaba en una camioneta, cuyo chofer, al tratar de evitar un choque frontal con un tráiler, terminó volcándose.

Medina, quien tuvo enfrentamientos con su madre, Verónica Alcalá, en la boda de Alejandra con Said Palao, habría sido la más afectada junto a otros tres jóvenes. Ella viajó Ica para realizar trabajos de publicidad.

