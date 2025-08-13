La joven modelo Thamara Medina rompió su silencio este miércoles al pedirle perdón públicamente a su madre, Verónica Alcalá, por haberla agredido con golpes y patadas a finales de abril, en la boda de su hermana, la empresaria Alejandra Baigorria.
“[...] Hoy quiero hablar desde el corazón, sobre un hecho que me duele profundamente, pero que también me ha hecho despertar. Lo asumo con total vergüenza, dolor y responsabilidad”, escribió en un comunicado, publicado en su cuenta de Instagram.
De ese modo, con profundo arrepentimiento, y tras meses de haber estado alejada de redes sociales, Medina se disculpó con Verónica, quien meses atrás, ya había adelantado que la perdonaba a pesar de las agresiones.
“Lo que hice no estuvo bien. Me duele haber sido parte de una escena tan horrible. Quiero pedir disculpas públicas a mi mamá y a mi hermana. Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona”, añadió Thamara.
En ese sentido, la joven aseguró que “está consciente de que sus acciones no fueron correctas”, por lo que no pretende justificase, sino afrontar sus errores y “seguir avanzando”, ya que se “tomó un tiempo para reflexionar”.
"El poder admitir abiertamente algo que me duele tanto me hace sentir en paz conmigo, me ayuda a seguir adelante, a dejar el pasado atrás", comentó, agregando que, lejos de “ponerse en un papel de víctima”, cree que hace la diferencia al enmendar sus acciones.
