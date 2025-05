La boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada el pasado 26 de abril, se vio empañada por un violento altercado familiar que continúa generando repercusiones en redes sociales y medios del espectáculo.

Durante la recepción, Thamara Medina, hermana menor de la empresaria, agredió físicamente a su madre, Verónica Alcalá, en un arranque de furia que incluyó golpes y patadas.

Pese a la gravedad de los hechos, Alcalá decidió perdonar públicamente a su hija. Sin embargo, la modelo de 23 años justificó su comportamiento alegando supuestos maltratos por parte de su madre hacia ella y sus hermanos.

¿Qué dijo la madre de Said Palao?

Ante este lamentable suceso, María Rosa Castro, madre de Said Palao y ahora suegra de Alejandra, se pronunció por primera vez en una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’.

“Da un poquito de pena eso, pero yo creo que es un tema familiar que ellos tienen que resolver, su mamá y su hija”, comentó.

Castro expresó su preocupación por el entorno familiar de su nuera, pero también insistió en la necesidad de que estos temas se manejen con discreción.

“Nadie quiere que pasen este tipo de cosas porque en verdad no son bonitas y yo creo que se van a poner en eso. Hay cosas que creo que ya se tienen que ver un poco más allá, más a fondo, en privado”, añadió.

“A Verito la quiero un montón”

Durante la entrevista, María Rosa también reveló que conoció a Thamara Medina el mismo día de la boda y que mantiene una buena relación con Verónica Alcalá.

“A Verito yo la quiero un montón, también a Thamarita la conocí ese día, entonces yo la verdad deseo de todo corazón que todo se solucione”, expresó con cariño.

Mamá de Said Palao espera que Verónica Alcalá y Thamara Medina busquen una solución tras agresión.

Una relación de madre e hija con Alejandra Baigorria

Por otro lado, la madre de Said Palao confesó el profundo afecto que siente por Alejandra Baigorria, a quien considera como una hija.

Detalló que suele cocinarle sus platos favoritos y que ambas han desarrollado una relación cercana a lo largo de los cinco años que lleva la relación entre la empresaria y su hijo.

“Desde que conocí a Alejandra, mi hijo me la presentó, hemos hablado como amigas. Es como una hija para mí y yo la espero con la comidita porque sé que no ha comido. Me encanta engreírla. La quiero mucho”, contó.

Said Palao y su madre María Rosa Castro