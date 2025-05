A pocas semanas del Día de la Madre, Verónica Alcalá decidió perdonar a su hija Thamara Medina, de 23 años, tras haber sido agredida física y verbalmente por ella durante la boda de Alejandra Baigorria, celebrada el pasado 26 de abril.

El incidente fue captado por cámaras del programa "Amor y Fuego", donde se mostró a Medina insultando a su madre, deseándole la muerte, y posteriormente atacándola con golpes, empujones y patadas frente a familiares y asistentes.

“Sí, la perdono”, declaró Verónica Alcalá

A pesar del lamentable suceso, Verónica Alcalá dijo ante las cámaras de "Amor y Fuego" que ha decidido perdonar a su hija.

“Sí, la perdono”, respondió con molestia, evitando brindar detalles sobre los motivos detrás de la violenta discusión.

Por su parte, Baigorria , se ha mantenido al margen del escándalo, pero dejó de seguir a su hermana en redes sociales y la excluyó de sus fotos en la boda.

La empresaria, además, evitó pronunciarse, afirmando que “nada le importa” y que se encuentra disfrutando de su luna de miel en Turquía junto a Said Palao, su ahora esposo.

Thamara Medina responde a las críticas

La hija de Verónica Alcalá, Thamara Medina, respondió a los cuestionamientos tras haber agredido a su propia madre durante la boda de su hermana, la empresaria Alejandra Baigorria.

En sus redes sociales, justificó su comportamiento señalando que fue víctima de maltratos por parte de su madre.

“Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mí y a mis dos hermanos… nadie sabe el infierno que me han hecho vivir”, escribió en respuesta a una usuaria. También afirmó que “la famosa es Alejandra, no yo”, deslindándose del interés mediático.

Estas declaraciones fueron leídas en vivo por Rodrigo González, conductor de "Amor y Fuego", quien le recomendó buscar ayuda psicológica.