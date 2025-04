Luego de casarse por civil y religioso el pasado 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao emprendieron su luna de miel rumbo a Europa, en donde ya visitaron España y Turquía.

De ese modo, los recién casados viajaron tras una ceremonia que no estuvo exenta de polémicas, agresiones y una posible separación sentimental.

Baigorria compartió en sus redes sociales un mensaje enfático, dejando claro que ninguna controversia empañará la felicidad que siente tras haberse casado.

“No me importa nada, no me interesa lo que pueda decir el mundo entero. Esta boda fue mágica, fue maravillosa, soy la mujer más feliz del mundo entero”, expresó la empresaria de 37 años en sus historias de Instagram.

Una boda “auténtica y real”, según Alejandra

En medio de las críticas, Baigorria insistió en que su matrimonio fue un éxito en todos los sentidos. “La verdad que fuimos auténticos, fuimos reales. Nos pusimos lo que quisimos, lo que nos gusta, con nuestra familia, con nuestros amigos. Estoy demasiado feliz”, añadió.

También resaltó momentos emotivos como el baile nupcial, destacando la participación activa de su esposo: “Ver a mi esposo guiarme en el baile, porque yo estaba muy nerviosa. Él se aprendió todas las coreografías”.

La Rubia de Gamarra publicó recientemente una serie de fotos en Instagram, donde se le ve sonriente y adoptando una postura que parece restar importancia a las controversias. En las imágenes, tanto Alejandra como Said levantan el dedo medio.

¿Qué ocurrió en la boda de Alejandra Baigorria?

Uno de los momentos más comentados fue cuando Alejandra mencionó a Vania Bludau en conversación con Mario Irivarren, expareja de la modelo, lo que generó tensiones durante el festejo, ya que Onelia Molina, su actual novia, estaba presente, lo que generó una aparente ruptura entre ellos.

Otro episodio que generó controversia fue una presunta agresión captada por cámaras de "Amor y Fuego", donde se observa a Thamara Medina, hermana de Alejandra, arremetiendo con puños, patadas e insultos a su madre Verónica Alcalá.

Además, se viralizaron imágenes de otros invitados como Melissa Paredes, quien fue cargada por su pareja Anthony Aranda, y el aparente inicio de un romance entre Austin Palao (hermano del novio) y Bludau, al ser captados besándose durante la fiesta.

La boda reunió a diversas figuras del espectáculo como Patricio Parodi, Natalie Vértiz, María Pía Copello, Onelia Molina, entre otros. Sin embargo, "Magaly TV: La Firme" también reportó una supuesta pelea entre Parodi y un familiar de la novia.

A pesar del escándalo, Baigorria fue contundente al decir: “Tengo las mejores fotos, los mejores amigos, la mejor boda. Lo más importante es que yo estoy feliz, en ningún momento la pasé mal, todo el tiempo me la pasé riéndome”.