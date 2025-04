Luego que Mario Irivarren dijera que llamaría a su ex Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, el chico reality se disculpó con su pareja Onelia Molina y se reencontraron en “Esto es guerra”, donde la arequipeña dio pocas palabras de lo sucedido y se mostró bastante afectada.

Al ser consultada por su actual situación con Mario Irivarren, Onelia Molina fue contundente al expresar que prefiere no hablar del tema porque no se siente bien. Incluso, derramó algunas lágrimas.

Según explicó Onelia, ella ha hecho las cosas bien y no tiene nada más que decir respecto a la polémica de Mario Irivarren. Eso sí, al momento que estuvo a punto de romper en llanto dijo: “No tengo nada que decir, por respeto a mí y a mi familia no quiero que me vean así”.

Las declaraciones de Onelia Molina fueron respetadas por Katia Palma, quien también asistió a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Por su parte, Renzo Schuller entrevistó a Mario Irivarren.

El chico reality no quiso añadir más a la polémica y solo reiteró las disculpas hacia Onelia que hizo en su podcast “Todo Good”, precisando que a él no le gusta “hacer daño a nadie y menos a Onelia, que se ha portado muy bien”.

¿Qué pasó entre Onelia Molina y Mario Irivarren?

A través de las redes sociales se ha viralizado un video donde aparecen Alejandra Baigorria y Mario Irivarren bailando como amigos, pero lo más llamativo fue la conversación que sostuvieron, donde ambos parecen hablar de Vania Bludau, quien también se puede distinguir al fondo del video.

Pese a que el audio no es muy claro, sí se escucha que Alejandra Baigorria dice: “Vania está atrás tuyo y no sé que hacer”. Y, para variar, todo esto se lo dice con Onelia Molina, actual pareja de Irivarren, al costado.

Alejandra Baigorria y Mario Irivarren sostuvieron una conversación que generó una gran polémica. (VIDEO: Instagram)

Al parecer, el chico reality escuchó claramente lo que le dijo Baigorria, por lo que aclara que está con Onelia; sin embargo, lo más polémico llega al final, cuando el chico reality dice: “Dile que mañana la llamo. Quedamos”. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la conversación.