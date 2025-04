Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su matrimonio el pasado sábado 26 de abril con una ceremonia religiosa en la iglesia San Pedro, a la que asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja; sin embargo, hubo ausencias bastante notorias como la del argentino Facundo González.

Y es que el popular ‘wacho’ es un amigo bastante conocido de Alejandra Baigorria y Said Palao, con quienes ha compartido diversas experiencias en el reality “Esto es guerra” e incluso han realizado viajes juntos. Por este motivo, su ausencia llamó bastante la atención.

Al respecto, Facundo González no tardó en responder y recurrió a sus redes sociales para dar a conocer porque decidió no asistir a la boda de sus amigos. Según dijo, el principal motivo de su ausencia estuvo relacionado con que algunos invitados no querían que su actual pareja, Oriana Marzoli, estuviera presente en el evento.

“Había personas que no querían que Ori, mi novia, esté en esa boda, entonces para no sentirme incómodo yo y no sentir incómodos a los chicos y que haya un ambiente raro, yo preferí no ir”, explicó Facundo.

“De hecho, Ori me insistió que vaya y a mí no me pareció lo más correcto, para no sentirme incómodo”, agregó el argentino, descartando que exista algún distanciamiento de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Si bien Facundo González evitó mencionar el nombre de las personas que no querían que su pareja asista al matrimonio, muchos especulan en redes sociales que se trataría de Austin Palao, hermano de Said, ya que antes eran buenos amigos, pero marcaron distancia tras el reality chileno “Ganar o servir”.