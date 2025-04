Luego de diversas polémicas y dudas, Alejandra Baigorria y Said Palao sellaron su amor este sábado 26 de abril acompañados de sus familiares y amigos más cercanos. La iglesia de San Pedro, ubicado en el Centro de Lima, fue testigo del tradicional “sí, acepto”, mientras los medios de espectáculos y seguidores buscaban las mejores tomas para capturar el día más importante de la pareja. La esperada celebración se trasladó hasta el exclusivo fundo Casa Blanca en Pachacamac, que fue testigo de momentos inolvidables. Sin embargo, un particular pedido en la tarjeta de invitación se reveló en señal abierta y llamó la atención de muchos seguidores. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PEDIDO HABRÍA PUESTO ALEJANDRA BAIGORRIA EN LA TARJETA DE INVITACIÓN PARA SU BODA CON SAID PALAO?

En la fecha previa del matrimonio, que muchos consideran la “Boda del Año”, Rodrigo González, quien había sido invitado, reveló en su programa ‘Amor y Fuego’ un detalle curioso que encontró en la tarjeta de invitación y que no dejó pasarlo por desapercibido. Se trata de una indicación que hizo la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ a sus asistentes: “Ceremonia 11:15 a.m., hora exacta. Iglesia San Pedro, jirón Azángaro 431, Centro de Lima, y la recepción en el fundo Casa Blanca de Pachacamac. Pase para una persona. El matrimonio será exclusivamente para adultos”, reveló el popular ‘Peluchín’.

Esta indicación no solo causó asombro entre los seguidores, sino también en los presentadores de televisión por esta inusual decisión. Incluso, Gigi Mitre se mostró bastante confundida por esta clausula, por lo que no dudó en señalar que la excepción, al parecer, la tendría la hija de Said Palao o familiares cercanos. “De repente, los de su familia sí pueden ir. Pero las amigas de Baigorria deben tener hijos pequeños”, dijo muy consternada.

Por otro lado, el sábado 26 de abril, quedará marcado como una fecha especial en las vidas de Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes sellaron su amor frente al altar, acompañados de sus seres queridos. Como es usual después de la boda, la pareja e invitados se trasladaron hasta el Fundo Casablanca en Pachacamac para llevar a cabo la celebración, donde la pareja compartió su primer baile como esposos, generando la ovación de los presentes. Artistas como Ezio Oliva y Los Bacanos llegaron hasta el lugar para poner a gozar a todos con sus mejores éxitos.

Sin embargo, uno de los momentos más tradicionales del matrimonio fue el lanzamiento del bouquet. La empresaria, quien llevaba un hermoso vestido con detalles brillantes, se subió al escenario principal para anunciar que arrojaría su ramo. Por ello, las mujeres se reunieron al centro del local a fin de ser una de las afortunadas de obtener este detalle. Tras realizar el conteo, la ‘Gringa de Gamarra’ soltó el bouquet y no esperó que su hermana Thamara Medina Alcalá, de 21 años, lograra capturarlo. “¡Mi hermana! Es mi hermana Thamara”, dijo muy sorprendida y ocasionando las risas de los presentes.