El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao será recordado por mucho tiempo y no solo por los lujos de la celebración, sino por todo lo ocurrido durante la fiesta, donde hubo desde peleas hasta agresiones. Uno de los involucrados fue Patricio Parodi, quien protagonizó una tensa discusión con un hombre desconocido que terminó agrediéndolo.

Durante una transmisión en vivo, Patricio Parodi contó su versión de los hechos y reveló que fueron Hugo García y Said Palao quienes lo detuvieron para evitar que el tema llegue a mayores.

“Creo que hubiera podido reaccionar de otra manera”, dijo el popular ‘Pato’, confirmando al mismo tiempo que si recibió un duro golpe en el rostro que hizo que sangrara por la nariz.

“A la gente le asusta la sangre, pero la nariz es así, te meten un ‘lapito’ y te comienza a sangrar como mie... la nariz es muy sensible. Cuando le estoy diciendo ‘qué fue, por qué me miras mal’, me metió un cabezazo de gratis”, agregó.

Según explicó Patricio Parodi, fue él quien le pidió al desconocido joven que se acerque para decirle si es que tiene algo en su contra, reclamo que finalizó con un fuerte cabezazo en su rostro.

“Como yo soy cachoso, venía de reírme con mis amigos, lo miro y le digo ‘qué fue, dime si tienes algo contra mí, ven a decirme’, pero yo con él no había intercambiado ni una palabra con él”, precisó.

Hasta el momento no se han revelado mayores detalles, pero hubo más de un momento polémico en el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao. Muchos de estos estuvieron involucrados con sus compañeros de reality e incluso la familia de la flamante esposa.