Flavia Laos recordó su romance con el ‘Pato’ y reveló los motivos que tuvo para dar por finalizado su comentada relación. (Foto: Captura de YouTube - Agranda TV / Instagram - @flavialaosu)
Flavia Laos recordó su romance con el ‘Pato’ y reveló los motivos que tuvo para dar por finalizado su comentada relación. (Foto: Captura de YouTube - Agranda TV / Instagram - @flavialaosu)
Por Redacción EC

Flavia Laos volvió a referirse a su pasada relación con Patricio Parodi y reveló detalles sobre los motivos que llevaron al fin de su romance. La también cantante aseguró que, pese al cariño que existió entre ambos, actualmente no mantienen ningún tipo de comunicación.

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