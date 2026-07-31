Flavia Laos volvió a referirse a su pasada relación con Patricio Parodi y reveló detalles sobre los motivos que llevaron al fin de su romance. La también cantante aseguró que, pese al cariño que existió entre ambos, actualmente no mantienen ningún tipo de comunicación.

Durante una reciente entrevista con el podcast del periodista deportivo Giancarlo Granda, Flavia Laos explicó que la ruptura no estuvo relacionada con infidelidades ni conflictos graves. Según contó, el distanciamiento se produjo porque ambos tenían objetivos y planes de vida diferentes, situación que terminó debilitando la relación con el paso del tiempo.

La influencer señaló que, en ese momento, cada uno buscaba cosas distintas para su futuro, por lo que continuar juntos se volvió cada vez más complicado. Aunque intentaron mantener el vínculo, finalmente entendieron que lo mejor era seguir caminos separados.

Flavia Laos sorprende con confesión sobre el amor. (Foto: Captura de YouTube / Agranda TV)

“No somos amigos, no hablamos, tuvieron una oportunidad, si no se dio en esa oportunidad, ya quedan atrás”, explicó durante la conversación con el narrador deportivo Giancarlo Granda en su podcast “Tiempo muerto”.

Pese a ello, la artista evitó referirse en términos negativos al ‘Pato’ Parodi y destacó que guarda buenos recuerdos de la etapa que compartieron. Asimismo, indicó que no suele mantener amistad con sus exparejas, ya que considera que cada historia debe quedar en el pasado una vez concluida.

“¿Cómo voy a contar por qué terminamos? Cada uno quería cosas distintas para su vida, yo tenía ciertas metas, mi sueño era aparecer en Netflix y lo logré y él tenía otro tipo de metas y estilo de vida, eso”, añadió la influencer.

Flavia Laos recordó su romance con el ‘Pato’ y reveló los motivos que tuvo para dar por finalizado su comentada relación. (Foto: Captura de YouTube / Agranda TV)

Como se recuerda, Flavia Laos y Patricio Parodi formaron una de las parejas más llamativas del espectáculo nacional. Por varios años, ambos protagonizaron titulares y su romance fue celebrado por sus fans. Ahora, cada uno está enfocado en sus proyectos personales y no mantienen relaciones sentimentales oficiales.