Gran sorpresa. Este lunes 2 de setiembre se estrenó un nuevo formato en ‘Esto es guerra’. Ahora, el programa de competencias está dividido en dos etapas: una donde predominan los juegos extremos y otra donde se hacen preguntas de conocimiento que desafían la agilidad mental de los participantes.

Sin embargo, las novedades no quedaron ahí, y es que sorpresivamente regresaron como refuerzo competidores antiguos, entre ellos Flavia Laos, expareja de Patricio Parodi, quien recientemente anunció que está soltero .

La cantante e influencer vistió el uniforme amarillo y azul al igual que el exnovio de Luciana Fuster. Ellos se saludaron en vivo; sin embargo, llamó bastante la atención la actitud del deportista, quien evidenció su incomodidad.

Katia Palma llamó al centro a Flavia Laos y le hizo varias preguntas sobre su regreso al programa de América Televisión. Ella se mostró relajada y con bastante ‘cancha’, pero todo lo contrario se vio de parte de Patricio Parodi, quien fue enfocado en todo momento.

“No me acordaba lo que era tener el uniforme. Siempre he sido de ‘Los guerreros’ y vamos a darlo todo. Este equipo me representa mucho mejor y este uniforme lo encontré en la canasta, así que no me quedó de otra, pero yo igual feliz ”, comentó sonriente la rubia, quien tuvo un breve paso por la competencia en 2017.